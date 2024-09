Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La grande gamme de téléviseurs de Philips propose de nombreux modèles polyvalents, avec chacun leurs caractéristiques. Ce TV OLED de 55 pouces aux très bonnes performances embarque la technologie Ambilight. Il est actuellement en promotion de 600 €.

C’est quoi, cette promotion sur TV de Philips ?

Le téléviseur Philips 55OLED809 d’une taille de 55 pouces est commercialisé 1 999 € à sa sortie en mai 2024. Il est en ce moment proposé sur Amazon au prix de 1 390 €.

Vous pouvez comparer ce téléviseur à d’autres modèles, dans notre guide des meilleurs téléviseurs 4K de 2024.

C’est quoi, ce téléviseur de Philips ?

Ce qui frappe en premier devant le téléviseur 55OLED809, ce sont ses bordures très fines qui mettent grandement en valeur l’écran de 55 pouces. Le pied très design offre un joli style à l’ensemble. La dalle OLED n’est pas en reste niveau performances, et propose une image 4K d’une excellente qualité, et qui s’accompagne des normes Dolby Vision, HDR 10, HDR 10+ et HLG. Ces dernières permettent des contrastes infinis et des noirs vraiment noirs, ainsi qu’une colorimétrie optimisée. L’image ne manque pas de détails, avec une luminosité et des zones d’ombres maîtrisées.

Notez la présence d’une fonction pour upscaler les contenus en 4K, ainsi que la possibilité d’augmenter la fluidité des mouvements grâce au processeur Philips P5 AI. Niveau audio, le Dolby Atmos fait un bon travail pour retranscrire le son avec une amplitude généreuse. Vous pourrez bien sûr connecter le téléviseur à une barre de son et une paire d’enceintes sans fil compatibles, pour profiter d’un audio encore plus vaste, et de meilleures basses.

L’Ambilight en action // Source : Philips

À ce prix, ce téléviseur 4K est-il une bonne affaire ?

Moins de 1 300 €, c’est un très bon prix pour un téléviseur de grande qualité qui n’est pas près d’être obsolète. C’est de plus un modèle polyvalent qui convient parfaitement pour le gaming. Vous pourrez brancher votre PlayStation 5 ou votre Xbox Series aux ports HDMI 2.1, et profiter d’un affichage 4K et d’un taux de rafraichissement de 120 Hz, qui peut monter jusqu’à 144 Hz. L’AMD FreeSync et les modes ALLM et VRR sont de la partie, et fluidifient l’image et réduisent la latence et les déchirures à l’écran.

Un mot sur l’Ambilight, cette technologie qui projette une lumière synchronisée avec l’image diffusée, enveloppant vos murs derrière et autour de l’écran. Ce qui peut sembler au premier abord un peu gadget s’avère être un véritable atout, surtout dans un environnement tamisé, où l’immersion est considérablement renforcée. Vous pouvez l’utiliser pour projeter une lumière d’ambiance de la couleur et de l’intensité de votre choix, pour créer un coin TV cosy et vous reposer les yeux. L’Ambilight est aussi désactivable.

Enfin, le 55OLED809 passe par le système d’exploitation OS Google TV pour habiller ses menus. La navigation est simple et intuitive, avec des recommandations pertinentes, régulièrement mises à jour. Les applications de SVOD classiques sont présentes, ainsi que les assistants vocaux Google et Alexa d’Amazon.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !