[Deal du jour] Avec une dalle incurvée de 27 pouces et un taux de rafraîchissement de 170 Hz, ce moniteur de MSI a tout pour convaincre, surtout avec une réduction de plus de 100 €.

C'est quoi, cette promotion sur ce moniteur PC ?

Le moniteur pour PC MSI Optix G27CQ4 E2 est normalement vendu 279,99 €. Il est actuellement proposé sur Darty au prix de 169,99 €.

C'est quoi, cet écran de 27″ dédié au gaming ?

Ce moniteur d’une taille de 27 pouces, soit une diagonale de 68 cm, n’est pas trop difficile à caser sur un bureau. Sa taille est raisonnable et il offre une belle immersion. Sa surface d’affichage s’accompagne de plus de bordures fines et d’un format 16:9. Sa courbure de 1 500R offre un très bon confort de visionnage, autant pour regarder du contenu que pour jouer à des jeux vidéo.

Il embarque une dalle VA d’une définition QHD de 2560 × 1440 pixels. L’image est détaillée et riche en contrastes, avec une bonne luminosité et une colorimétrie bien calibrée, même si elle manque de chaleur par moments. Vous pourrez toujours la configurer selon vos préférences dans les réglages. Notez que l’écran est réglable en hauteur et inclinable. Niveau connectiques, vous retrouverez deux ports HDMI, un Displayport et une prise Jack 3.5mm

À ce prix, ce moniteur MSI est-il une bonne affaire ?

C’est une excellente affaire pour un écran parfait pour les jeux et plutôt polyvalent, si toutefois vous possédez une carte graphique suffisante. Avec son taux de rafraîchissement jusqu’à 170 Hz et son temps de réponse d’une milliseconde, l’Optix G27CQ4 E2 est idéal pour le gaming. Il s’accompagne de la fonction AMD FreeSync Premium, afin de limiter les déchirures à l’écran et les ralentissements.

