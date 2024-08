Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Avec sa dalle incurvée de 34 pouces et son taux de rafraîchissement élevé, ce moniteur MSI devrait plaire aux joueuses et aux joueurs à la recherche d’un bon écran pour jouer. Il est encore plus intéressant en promotion.

C’est quoi, cette promotion sur ce moniteur MSI ?

Le moniteur gaming MAG342CQPV de MSI est normalement vendu 349,99 €. Il est en ce moment proposé au prix de 249 € sur le site de Grosbill.

C’est quoi, cet écran pour les jeux vidéo ?

Ce moniteur d’une taille de 34 pouces, soit une diagonale de 80 cm, peut sembler imposant une fois posé sur un bureau. Il faudra donc prévoir la place nécessaire pour bien profiter de l’immersion qu’il a à offrir. Sa surface d’affichage est correctement mise en valeur par des bordures fines, un format 21:9 et une courbure de 1 500R.

MSI offre aux joueuses et aux joueurs un écran parfaitement taillé pour le gaming, avec un taux de rafraîchissement de 100 Hz et d’un temps de réponse de 1 ms. La fluidité est au rendez-vous, et vous profiterez d’images nettes et détaillées grâce à une dalle LED VA à la résolution WQHD de 3 440 x 1 440 pixels. La technologie Adaptive-Sync se charge de limiter les déchirures visibles à l’écran et les saccades, pour des images fluides.

Le MAG342CQPV // Source : MSI

À ce prix, ce moniteur est-il une bonne affaire ?

C’est une excellente affaire pour un écran parfait pour les jeux et polyvalent. Notez toutefois que le moniteur est malheureusement dépourvu de haut-parleurs. Les économies faites avec cette promotion peuvent toujours permettre l’achat d’une petite barre de son. En dehors du gaming, le moniteur MAG342CQPV convient parfaitement pour du télétravail. Vous pourrez faire du multitâche grâce à sa grande surface d’affichage qui permet d’ouvrir et de gérer plusieurs fenêtres. Vous pourrez par exemple placer plusieurs documents côte à côte, et personnaliser votre espace de travail en divisant l’écran.

Enfin, niveau connectique, vous retrouverez deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort et une sortie audio.

