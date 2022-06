Microsoft officialise l’arrivée du Xbox Game Pass sur les télévisions. Il n’y aura plus besoin de brancher une console pour accéder à des jeux vidéo, grâce au cloud gaming.

Les consoles Xbox vont-elles disparaître ? Non, du moins, pas dans un futur proche. Mais Microsoft s’apprête à faire un pas supplémentaire vers la démocratisation du cloud gaming. Dans un communiqué publié le 9 juin, la multinationale officialise l’arrivée du service Xbox Game Pass directement dans les télévisions. Cette avancée signifie une chose : il n’y aura plus besoin de brancher une Xbox pour jouer, ce qui consiste une barrière de moins pour un public plus néophyte.

Chez Microsoft, le cloud gaming est déjà accessible sur les appareils suivants : les smartphones, les tablettes, les consoles et les ordinateurs. La télévision constitue donc un point d’entrée supplémentaire, sans doute le plus répandu dans les foyers (quasiment tout le monde possède une télévision).

Cette fonctionnalité supplémentaire, réservée aux membres Ultimate (12,99 € par mois), sera disponible à compter du 30 juin, dans un premier temps sur les télévisions Samsung lancées en 2022.

Le Xbox Game Pass sur les TV Samsung // Source : Microsoft

Un téléviseur acheté, une console Xbox offerte

Lancer le Xbox Game Pass sur son téléviseur sera d’abord réservé à une niche : il faudra un produit Samsung très récent et, bien sûr, un abonnement à la formule Ultimate (la plus chère). Mais Microsoft évoque déjà de futurs partenariats avec d’autres constructeurs. En toute logique, LG devrait suivre rapidement, tout comme les télévisions qui tournent sous Google (Sony, Philips…).

À terme, on peut penser que tous les écosystèmes TV proposeront le Xbox Game Pass, puisqu’il n’est pas dans l’intérêt de Microsoft de réserver la fonctionnalité à une faible frange de la population. Cela trahirait la promesse suivante : « Si le jeu vidéo est nouveau pour vous, c’est un moyen simple de s’amuser sans besoin d’acheter un PC ou une console. » En attendant l’expansion, les consoles Xbox ont encore de beaux jours devant elles.

D’ailleurs, il ne faut pas voir cette nouveauté comme une concurrence directe pour les consoles, voire un risque de se saborder chez Microsoft. Pour la firme de Redmond, l’objectif n’est pas seulement de vendre des consoles, mais de permettre à tout un chacun d’intégrer son écosystème. Chez Xbox, peu importe sur quoi vous jouez, pourvu que vous jouez. C’est une philosophie qui rappelle la célèbre expression privilégiant l’ivresse au flacon.

L’autre argument en faveur des consoles Xbox concerne les conditions de jeu. Aujourd’hui, si le cloud gaming est capable d’offrir un confort bluffant (avec une bonne connexion internet), rien ne remplace une expérience en physique — jeu installé — en termes de performances. « Pendant encore des années, la meilleure façon de jouer [en termes de qualité visuelle] restera sur une console en local, connectée directement à un téléviseur et avec des jeux téléchargés. Je ne vais pas vous dire que xCloud offrira une meilleure expérience. C’est juste un choix en plus », nous disait Phil Spencer, patron de la branche Xbox, durant l’E3 2019.

Comme fonctionne le Xbox Game Pass sur une TV ?

Jouer à des jeux Xbox via le cloud gaming sur son téléviseur sera bien évidemment simple comme bonjour.

Le Xbox Game Pass sur les TV Samsung // Source : Microsoft

Il suffira :

De lancer l’application Xbox dédiée, au sein du Samsung Gaming Hub, en renseignant ses identifiants Microsoft ;

De s’abonner au Xbox Game Pass Ultimate (si ce n’est pas déjà le cas) ;

De connecter une manette Bluetooth à son téléviseur (même celles de Sony fonctionneront) ;

De lancer l’un des jeux disponibles en cloud gaming (le catalogue réunit plusieurs dizaines de titres).

Vous n’avez pas d’abonnement du tout ? Vous pourrez toujours jouer gratuitement à Fortnite.

