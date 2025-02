Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Samsung propose de nombreux téléviseurs, de toutes les tailles et pour tous les budgets. Ce modèle QLED de 85 pouces est un très grand téléviseur qui procure une très grande immersion, et profite aussi d’une très grande promotion.

C’est quoi, cette promotion sur ce téléviseur géant ?

Le téléviseur QLED TQ85Q70D de Samsung est vendu à sa sortie en 2024 au tarif de 2 499,99 €. Il est en ce moment proposé au prix de 1 299,99 €, soit 1 200 € de réduction. Le téléviseur est seulement disponible en livraison à domicile.

Consultez notre guide des meilleurs téléviseurs 4K de 2025 pour le mesurer à d’autres modèles.

C’est quoi, ce téléviseur LED de 85 pouces de Samsung ?

Avec son design sobre, ses bordures fines et son pied central, ce téléviseur de Samsung trouve heureusement facilement sa place dans le coin TV. L’immense diagonale de 85 pouces, soit 214 cm, pourrait en effet laisser penser que le TQ85Q70D est un monstre difficile à cacher. Pourtant, une fois posé sur le meuble approprié, il se fond aisément dans le décor. Assurez-vous aussi d’avoir le recul nécessaire dans votre salon, avec au moins 250 cm de distance entre le téléviseur et votre canapé.

La dalle QLED délivre des noirs profonds et d’excellents contrastes pour une qualité d’image idéale pour les soirées cinéma. La luminosité n’est cependant pas exemplaire dans une pièce trop éclairée. Heureusement, les normes HDR et HDR10+ optimisent l’image et permettent d’obtenir une colorimétrie plus précise. Plusieurs préréglages sont aussi présents pour ne pas s’embêter avec des préréglages manuels.

Tizen OS // Source : Samsung

Est-ce que ce téléviseur vaut le coup à ce prix ?

Moitié prix pour un téléviseur QLED de 85″, c’est bien sûr une bonne affaire, si vous avez de la place dans votre salon. Le TQ85Q70D propose un taux de rafraîchissement de 100 Hz, ainsi que quatre ports HDMI 2.1. Vous pourrez donc brancher vos consoles PlayStation 5 et Xbox Series et jouer dans de bonnes conditions avec ses 6 ms d’input lag. Notez que la fonction Motion Xcelerator permet de faire monter le taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz.

Enfin, l’OS Tizen de Samsung habille les menus du téléviseur. Vous retrouverez les applications classiques de SVOD dans des menus clairs et lisibles. L’OS vous permet aussi de contrôler vos appareils intelligents depuis votre téléviseur avec SmartThings.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !