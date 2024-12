Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Pour les joueuses et les joueurs qui ont de la place sur leur bureau, ce moniteur PC de Lenovo, d’une diagonale de plus de 110 cm, est en réduction de 300 €. De quoi se faire un petit coin gaming au top.

C’est quoi, cette promotion sur cet écran pour les jeux vidéo ?

Le moniteur incurvé Lenovo Legion R45w-30, d’une taille de 44,5″, est normalement vendu 999 € sur le site officiel de la marque. Il est en ce moment proposé au prix de 699 € sur le site de Carrefour. Seule la livraison à domicile est disponible.

C’est quoi, ce moniteur ?

Le Legion R45w-30 de Lenovo est un écran incurvé au format 32:9, d’une taille imposante de 44,5 pouces, soit tout de même une diagonale de 113 cm, ou la taille moyenne d’un enfant de 6 ans. Avec de telles dimensions, pour un poids de 12,10 kg, il convient donc d’avoir le bureau nécessaire pour l’accueillir. Ne négligez pas non plus la profondeur de ce dernier, qui doit offrir suffisamment de recul pour éviter d’être trop près de l’écran.

Le moniteur embarque une dalle WLED à la résolution DQHD de 5 120 x 1 440, au taux de rafraîchissement de 170 Hz et au temps de réponse de 1 ms MPRT. Autant dire qu’avec une telle configuration, vous serez à l’aise pour jouer ou pour travailler sur du montage photo ou vidéo. L’écran offre une bonne luminosité et des images d’une grande netteté.

À ce prix, ce moniteur de Lenovo est-il une bonne affaire ?

300 € de réduction, c’est une très bonne affaire pour un écran performant. Le Legion R45w-30 est un moniteur conscient de sa grande taille. Pour plus de confort, il est réglable en hauteur jusqu’à 135 mm, et vous pourrez l’incliner entre -5° et +22°, ou le faire pivoter de 30°. Ses bonnes performances s’accompagnent d’une compatibilité avec la norme FreeSyn Premium Pro d’AMD pour améliorer la fluidité de l’image, ainsi que la norme Adaptive Sync afin d’éviter les effets de déchirures à l’écran.

Enfin, il n’est pas avare en connectiques, avec un port USB Type C (DP 1.4, 32,4 Gb/s de bande passante), deux ports HDMI 2.1, un port 1 DP 1.4, un port Ethernet, un port USB 3.2 Gen1 Type-B, trois ports USB 3.2 Gen1 Type-A, et une sortie audio (3,5 mm).

