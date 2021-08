Comment mesurer la vitesse de sa connexion Internet ? Où trouver cette information ? Pourquoi la navigation sur Internet vous semble-t-elle si lente ? Avez-vous les débits promis votre opérateur, fixe ou mobile ? Que vous soyez chez Orange, SFR, Free ou Bouygues, de petits outils web vous permettent de répondre à ces questions.

On entend souvent dire qu’aujourd’hui on ne peut plus vivre sans Internet. Cette affirmation est fausse. Dire qu’on ne peut plus vivre sans bonne connexion Internet serait plus juste. Et justement, pour connaître la qualité de votre bande passante, il existe quelques outils extrêmement simple d’utilisation. Petit tour d’horizon des indispensables, qui sont une première étape obligatoire pour diagnostiquer des soucis avec votre connexion.

Fast.com, le plus simple pour mesurer la vitesse de sa connexion

En quelques secondes, Fast.com calcule votre vitesse de téléchargement. En juillet 2018, l’outil a été mis à jour et propose désormais la vitesse en upload, soit les données que vous envoyez. La latence est aussi calculée : il suffit d’activer l’option dans les paramètres de la page toute simple.

Proposé par Netflix, le service s’est rapidement imposé comme un exemple de simplicité. Il fonctionne d’ailleurs tout aussi bien sur smartphone que sur PC et si vous avez besoin d’une idée rapide de votre débit sans avoir à cliquer où que ce soit d’autre, c’est sur Fast.com qu’il faut aller.

Google permet de mesurer son débit internet

Reste-t-il quelque-chose que Google ne fait pas ? En tout cas, Google s’occupe maintenant de mesurer votre connexion à Internet si vous tapez la bonne requête. Et elle n’est franchement pas simple à trouver : il faut taper « test vitesse internet » pour y arriver. « Test débit » ne vous donnera rien.

Proposé en partenariat avec M-Lab, ce test est aussi simple et efficace que celui de Netflix. Il mesure le téléchargement, le téléversement (upload) et la latence en milliseconde.

Speedtest est la référence pour mesurer la vitesse de votre connexion Internet

C’est le plus connu des outils présentés ici. Speedtest est complet et calcule votre débit montant et descendant ainsi que le temps de latence. Vous avez ainsi en main absolument toutes les informations pour connaître la vitesse de votre connexion. On regrette seulement le temps assez long que peut prendre un test (environ 47 secondes) et l’interface qui manque de sobriété — malgré sa refonte récente.

L’extension Ookla mesure la vitesse de votre connexion en un clic

Cet outil est extrêmement pratique. Ookla, l’entreprise qui a créé Speedtest, a sorti une extension Chrome rapide et ergonomique. À l’instar du site Internet, elle calcule le download, l’upload et le ping. Le test est réalisé en un peu moins de 30 secondes mais c’est surtout par son extrême simplicité d’utilisation que l’extension séduit.

En effet, pas besoin de taper l’adresse d’un site ou de lancer une recherche Google. Un simple clic en haut à droite de votre navigateur suffit à y accéder. Ainsi, si vous remarquez certaines lenteurs de connexion, pas besoin d’attendre une éternité avant d’accéder à la page qui pourra vous confirmer que votre débit est pourri. Vous pouvez d’ailleurs fermer la fenêtre de l’extension, celle-ci continuera à faire le test de débit discrètement.

Malheureusement pour tous ceux qui n’utilisent pas le navigateur web de Google, l’add-on Ookla est disponible uniquement sur Chrome.

Article publié initialement le 19 juillet 2018 et mis à jour le 14 août 2021

