Selon xAI, Grok 3 n’est ni plus ni moins que « l’intelligence artificielle la plus intelligente sur Terre ». Elon Musk et ses équipes ont présenté leur premier modèle de raisonnement le 17 février, en se comparant beaucoup aux modèles d’OpenAI.

Après Grok et Grok 2, voici Grok 3 ! Elon Musk et trois ingénieurs de xAI ont dévoilé leur dernier modèle de langage le 17 février dans un livestream diffusé sur X, qui ne s’est pas réellement illustré par son rythme ou par ses effets visuels. Les quatre hommes, assis en face d’une caméra, ont simplement parlé pendant près d’une heure, en expliquant les avancées scientifiques derrière Grok 3, et en le comparant aux modèles concurrents. Elon Musk voit dans sa nouvelle IA une avancée pour « comprendre la nature de l’univers, ce qu’il se passe, où sont les aliens, quel est le sens de la vie, etc. »

Pour façonner Grok 3, les équipes de xAI expliquent avoir multiplié par 10 leur puissance de calcul, grâce à un nouveau centre de données avec 200 000 GPU situé à Memphis, aux États-Unis.

Grok 3 est le premier modèle de raisonnement du groupe qui, à la manière d’o1, o3 ou DeepSeek-R1, sait simuler un raisonnement humain, en plusieurs étapes, avant de répondre. Son interface se rapproche plus que jamais de celle de ChatGPT.

Grok 3 : quelles sont les nouveautés ?

Dans l’interface de Grok, il y a désormais plusieurs onglets. L’utilisateur peut sélectionner le modèle (il a notamment le choix entre Grok 3 et Grok 3 mini), mais peut aussi choisir un mode spécifique :

DeepSearch permet de trouver plusieurs sources sur Internet et X (son interface rappelle celle de Perplexity),

permet de trouver plusieurs sources sur Internet et X (son interface rappelle celle de Perplexity), Think active le raisonnement,

active le raisonnement, Big Brain lance une longue recherche, avec plus de ressources.

xAI rattrape ainsi son retard pris sur OpenAI, Perplexity ou DeepSeek, qui proposent, eux aussi, des modèles plus sophistiqués. Grok 2 était un LLM plus classique, à la manière des premières versions de ChatGPT.

Quand Grok 3 raisonne, il affiche un chronomètre et ses « pensées » en temps réel. // Source : xAI

En plus d’être plus capable, Grok 3 est plus rapide. En mode classique (sans raisonnement), xAI promet un temps de réponse jusqu’à trois fois inférieur. La multimodalité de Grok 3, qui est capable d’utiliser des capacités de raisonnement ou de générer du texte plus simplement, en fait un modèle semblable au futur GPT-5, tout juste annoncé par OpenAI. GPT-5 saura combiner des réponses classiques et o3, pour les tâches les plus intenses.

Quid des caractéristiques techniques ? Comme OpenAI ou Google, xAI est un groupe très opaque. Le nombre de paramètres des nouveaux modèles est inconnu, les sources d’entraînement non plus… Elon Musk conserve de nombreux secrets sur son produit (alors qu’il réclame en parallèle de la transparence d’OpenAI). Tout ce que l’on sait est que, dans la plupart des benchmarks présentés par xAI, Grok 3 se positionne à la première place. Il vaut mieux évidemment être prudent : l’inverse aurait été étonnant.

Selon xAI, Grok 3 et Grok 3 mini sont meilleurs qu’o3 mini et o1. Le modèle o3, qui n’est pas encore sorti, n’a pas été testé. // Source : xAI

Dans les tous prochains jours, xAI promet qu’un mode vocal débarquera dans Grok, pour pouvoir parler avec l’intelligence artificielle. Le service, qui est intégré à X, dispose depuis début 2025 de sa propre application. Grok 3 est accessible dans tous les endroits où l’on pouvait parle rà l’ancienne version.

Le mode Deep Search ressemble beaucoup à Perplexity, mais détaille son raisonnement dans une second colonne. // Source : xAI

Comment essayer Grok 3 : les prix annoncés par Elon Musk et xAI

Dès aujourd’hui, les abonnés à X Premium+, la formule payante à 21 euros par mois, peuvent essayer Grok 3, Deep Search et les modèles de raisonnement. xAI lance aussi un nouvel abonnement, appelé SuperGrok, sans aucune limite pour parler à ses modèles, à 30 dollars par mois. Son ambition est de concurrencer ChatGPT Plus et Gemini Advanced, avec un service populaire autrement que pour son intégration dans X. Une API sera proposée dans les prochaines semaines pour intégrer le modèle dans d’autres services.

L’abonnement SuperGrok. // Source : xAI

Elon Musk n’a pas tellement mentionné la fameuse « neutralité politique » de Grok 3, qu’il promet depuis des mois pour rééquilibrer le débat face à des concurrents jugés trop « woke ». Sur X quelques jours plus tôt, il avait publié une capture d’écran où Grok 3 insultait le média The Information, en le présentant comme un « déchet ». Étrangement, la présentation de Grok 3 a laissé la politique de côté.

GPT-4.5 annoncé dans les prochaines heures en réponse à Grok 3 ?

Quand Grok 3 sera le modèle par défaut, xAI dit qu’il publiera une version open source de Grok 2. Une annonce à laquelle Sam Altman d’OpenAI a immédiatement répondu, en dévoilant un futur projet open source porté sur de l’exécution locale.

OpenAI se sent-il menacé par la nouvelle annonce de son ennemi auto-proclamé ? Selon les rumeurs, l’entreprise pourrait répondre avec GPT-4.5 dans les toutes prochaines heures, afin de casser l’effet d’annonce d’Elon Musk.

