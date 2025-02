Lecture Zen Résumer l'article

Opération promotion chez xAI. Pour une période limitée, mais non précisée, l’utilisation de sa nouvelle intelligence artificielle Grok 3 est gratuite. Après, il faudra payer.

Ce devait être un service réservé uniquement aux internautes disposés à payer un abonnement à X Premium+. Finalement, changement de stratégie, du moins pour un temps. Dans un message partagé sur X (ex-Twitter) le 20 février 2025, il a été annoncé la gratuité de la toute nouvelle intelligence artificielle Grok 3 de xAI, pour une brève période.

Tous les internautes sont concernés, à condition de posséder un compte sur X. Pour tester ce que xAI présente comme étant « l’IA la plus intelligente du monde », il convient se de rendre à l’adresse x.com/i/grok. On peut ensuite interagir avec l’outil, comme on le ferait avec n’importe quel chatbot, que ce soit Gemini, ChatGPT ou Le Chat de Mistral.

La mise à disposition gratuite de Grok 3 pourrait apparaitre étrange, compte tenu de la hausse très récente du prix d’abonnement à X Premium+. Celui-ci coûtait moins de 20 euros par mois à son lancement, avant de passer à 25 euros et, maintenant, à 38 euros (si l’on prend la facturation à l’année). Or, les fonctions avancées de Grok sont réservées à X Premium+.

Opération séduction avec Grok 3

Pourquoi, dès lors, donner accès gratuitement aux facultés de Grok 3, alors qu’il s’agit d’un argument-clé pour s’abonner ? Justement pour donner aux internautes un aperçu de ce que l’agent conversationnel est capable de faire. Cela pourrait inciter une partie d’entre eux à s’y accoutumer, suffisamment pour que l’arrêt de cette opération promotion les conduise à s’abonner.

Sur Grok 3, les deux modes les plus aboutis sont appelés DeepSearch (il cherche plusieurs sources sur Internet et X, avec une interface évoquant celle de Perplexity) et Think (active le mode de raisonnement, semblable à la famille des modèles o1 et o3 d’OpenAI). Ils sont actuellement proposés dans l’opération promotion.

Parallèlement, xAI déclare que « les utilisateurs de X Premium+ et de SuperGrok bénéficieront d’un accès accru à Grok 3, ainsi que d’un accès anticipé à des fonctionnalités avancées telles que le mode vocal ». Une précision qui s’adresse aussi indirectement aux non-abonnés, pour leur donner un aperçu du futur du chatbot.

Comme les autres chatbots du marché, xAI s’efforce de régulièrement actualiser son service pour qu’il reste dans la course. Grok avait fait ses débuts en novembre 2023, suivi de Grok 2 courant décembre 2024. Alors qu’une longue période a séparé les deux premières versions, la troisième mouture est arrivée beaucoup plus vite.

La sortie rapide de Grok 3 traduit les efforts, y compris marketings, de xAI de s’imposer parmi les services les plus dynamiques et performants. Une nécessité accentuée par l’actualité récente, qu’il s’agisse du chatbot chinois DeepSeek, qui a jeté un pavé dans la mare en janvier, ou les propos de Sam Altman sur les modèles GPT-4.5 et GPT-5.

