Lecture Zen Résumer l'article

Le chatbot de xAI, qui sert aussi à générer des images, prépare son arriveé sur iPhone. Bientôt, il ne sera plus nécessaire d’installer X, ex-Twitter, pour l’utiliser.

Avec du recul, imposer l’installation d’un réseau social pour parler à Grok, une intelligence artificielle générative, est bizarre. C’est pourtant que ce propose Elon Musk avec son chatbot, qui nécessite X pour être utilisable.

Prochainement, Grok (et l’entreprise xAI qui l’édite) s’émancipera du réseau social. Une application distincte est apparue sur l’App Store australien, ce qui laisse deviner le début d’une phase de test.

Grok arrive enfin sur les iPhone

xAI se met à tester une application pour Grok : le chatbot est disponible en bêta sur l’App Store. Cependant, elle n’est téléchargeable que depuis certains pays, dont l’Australie. L’entreprise devrait déployer son application plus largement dans un futur proche.

La page de Grok sur l’App Store. // Source : Numerama

D’après les premières captures d’écran, l’application permet d’utiliser gratuitement le dernier modèle développé par xAI, Grok 2. « Grok est un assistant basé sur l’IA, conçu pour être le plus honnête, le plus utile et le plus curieux possible. Obtenez des réponses à toutes vos questions, générez des images saisissantes et téléchargez des photos pour mieux comprendre votre monde. Avec Grok, l’univers est entre vos mains ! », peut-on lire sur sa page App Store.

Accessible depuis un onglet dédié sur le site et depuis l’application, Grok veut devenir un réflexe pour les utilisateurs de X. // Source : Numerama

Autre fonction mise en avant : générer des images totalement fausses de célébrités, sans restriction et avec des rendus photoréalistes. Il est également possible de résumer du texte, d’en réécrire, etc. Le chatbot est aussi « connecté » à Internet, c’est-à-dire que les réponses peuvent être alimentées avec les dernières actualités. xAI précise aussi dans la description que toutes les interactions sont sécurisées.

Grok se rêve en concurrent sérieux à ChatGPT

Avec cette application, Grok s’émancipe un peu de X, pour éviter que les internautes confondent les deux marques. En plus de ce logiciel dédié, xAI prévoit de lancer Grok.com, le site pour utiliser son outil d’IA. Autre élément qui tend vers une volonté de concurrencer ChatGPT, Gemini ou Perplexity : la version gratuite. Ce n’est que depuis décembre que Grok est gratuit, il fallait auparavant un abonnement X Premium.

Image générée par Grok 2 et Aurora, avec Jordan Bardella et le président du PSG. // Source : Numerama, avec Grok

Avec ces décisions, Grok va gagner en nombre d’utilisateurs et en notoriété. Le chatbot est aujourd’hui loin derrière ses concurrents. Toutefois, en un an, Grok a connu beaucoup d’évolutions : une nouvelle version du LLM, une intégration dans X, l’arrivée de la génération d’images, etc. xAI peut-il devenir un rival d’OpenAI et Google ?

X (Twitter) Télécharger gratuitement

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+