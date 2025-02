Lecture Zen Résumer l'article

Elon Musk a déclaré que les Community Notes de X seraient « de plus en plus manipulées par les gouvernements et les médias traditionnels ». Le propriétaire du réseau social travaillerait à « résoudre ce problème ».

Après avoir poussé les Community Notes sur X, et si Elon Musk les freinait ? C’est ce que laisse sous-entendre le propriétaire du réseau social, accusant ce 20 février les Community Notes d’être infiltrées par des gouvernements et des médias.

Elon Musk voit un problème dans les Community Notes

Les Community Notes sur X sont arrivées avant Elon Musk, quand le réseau social s’appelait toujours Twitter. Mais l’homme d’affaires les a renommées (la fonctionnalité s’appelait Birdwatch auparavant) les a étendues à d’autres pays et a élargi le nombre d’utilisateurs qui pouvaient en donner. D’ailleurs, depuis le 13 février, n’importe quel contributeur peut demander une note sur un tweet. Cependant, Elon Musk pourrait faire machine arrière.

Elon Musk à la tête du DOGE // Source : Twitter Elon Musk

Dans un tweet publié ce jeudi, il regrette que les Community Notes soient « de plus en plus manipulées par les gouvernements et les médias traditionnels. » Il précise que les équipes de X travaillent « à résoudre ce problème », sans en dire davantage. Si Elon Musk accuse d’un seul coup les Community Notes qu’il a lui-même poussées, c’est pour un projet politique.

Derrière ces accusations sur les Community Notes, un projet politique

Désormais membre du gouvernement américain, Elon Musk est aux côtés de Trump. Sauf que le président des États-Unis fait monter la tension entre son pays et l’Ukraine, dans le cadre de la guerre en Ukraine déclenchée par la Russie il y a près de 3 ans. Le président américain accuse son homologue ukrainien d’être un « dictateur sans élection » : il déplore l’absence d’organisation d’élection en Ukraine, puisque Volodymyr Zelensky aurait dû quitter la présidence en mai 2024.

Conférence de presse lunaire dans le bureau ovale de la maison blanche // Source : Elon Musk sur X

Le but de l’administration Trump est de réduire les aides militaires à l’Ukraine et les coûts qui y sont liés, tout en mettant la pression sur le gouvernement de Zelensky. Au cœur des négociations, les terres rares et métaux : Donald Trump en veut pour 500 milliards de la part de l’Ukraine. Pour mettre la pression, le président américain argue que la cote de popularité de Zelensky est de 4 % en Ukraine — un chiffre parfaitement fantasmé — celle-ci est à 57 %, selon l’Institut international de sociologie de Kiev.

Elon Musk déclare sur X : « les médias traditionnels mentent sans relâche ». // Source : Numerama

Ainsi, les partisans de Donald Trump relaient cette fausse information sur X. D’un autre côté, des utilisateurs laissent des Community Notes en dessous de ces tweets pour dénoncer ces fake news. Ce qui n’est pas du goût d’Elon Musk. Citant l’un des tweets concernés, il déclare ce 21 février : « les médias traditionnels mentent sans relâche ».

Bien évidemment, c’est le moment qu’a choisi Elon Musk pour devenir très critique vis-à-vis des Community Notes… dès qu’elles vont à l’encontre de son projet politique. Quitte à oublier sa sacro-sainte liberté d’expression. Tant et si bien que la question de bannir X en Europe est de plus en plus pertinente.

