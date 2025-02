Lecture Zen Résumer l'article

Introduit depuis le premier iPhone, en 2007, le bouton Home n’est plus que de l’histoire ancienne. Déjà disparu de l’iPad, il vient de pousser son dernière souffle avec l’officialisation d’un iPhone 16e équipé de Face ID.

En 2007, quand Apple lance le premier iPhone — une révolution aux répercussions immenses à l’époque –, on découvre un objet à l’ergonomie associant un écran tactile à un bouton physique, situé en dessous. C’est le fameux bouton Home, le moyen trouvé par la firme de Cupertino pour ne pas proposer une rupture trop brutale (le passage au tout tactile) et d’offrir une option rapide pour revenir à l’écran principal.

Le bouton Home aura quand même survécu à énormément d’années, grâce notamment à des nouveautés qui l’on fait évoluer dans la bonne direction. Ainsi, on l’a vu intégrer la technologie Touch ID — reconnaissance biométrique par empreinte digitale — en 2013 (iPhone 5s), pour devenir un volet de sécurité difficile à contester. Puis, il a perdu son statut de bouton physique au profit de celui de zone capacitive en 2017 (iPhone 7), avec l’illusion d’être un vrai bouton à l’usage (grâce au retour haptique).

Mais l’année 2025 sonne le glas du bouton Home, avec l’officialisation de l’iPhone 16e — le nouveau téléphone le plus « abordable » d’Apple.

iPhone SE 2022, ou le dernier iPhone avec un bouton Home // Source : Louise Audry pour Numerama

L’arrivée de l’iPhone 16e signifie la fin du bouton Home

Très populaire, le bouton Home avait fait son chemin jusqu’à une autre catégorie de produit, à la philosophie proche de celle de l’iPhone : l’iPad. Sauf que la tablette s’était déjà débarrassée du bouton Home avec la dixième génération, commercialisée en 2022. Le vieillissant iPhone SE, de troisième génération et lancé la même année, était le dernier des Mohicans en ce qui concerne le bouton Home.

En 2025, Apple met fin à son ancien design de l’iPhone pour ne proposer que des smartphones pourvus d’un écran OLED et de la technologie Face ID (reconnaissance faciale en 3D). Une évolution de design, datant de l’iPhone X en 2017, qui supprime le bouton Home et force à apprendre des nouveaux gestes pour revenir à l’écran d’accueil — on balaie du bas de l’écran vers le haut, tandis que dessiner un L inversé permet de naviguer entre ses applications en cours d’utilisation.

Les quelques réfractaires toujours amoureux du bouton Home devront s’y faire, et il y a tant à gagner à maîtriser cette interface sans bouton. On rappelle quand même que le design des iPhone haut de gamme de ces dernières années sont tous basés sur l’iPhone X, avec seulement quelques évolutions à la marge (exemple : Dynamic Island). On rappelle aussi que les smartphone Android sont, dans la majorité des cas, dépourvus d’un équivalent du bouton Home depuis déjà des années. Samsung l’a supprimé avec le Galaxy S8, en 2017.

À noter que la fin du bouton Home ne signifie pas le glas de Touch ID. Touch ID n’existe plus sur aucun iPhone vendu par Apple — il est remplacé par Face ID — mais a encore de beaux mois à vivre sur d’autres produits de la marque. Le capteur d’empreintes digitales est toujours là sur les iPad et iPad Air (les iPad Pro sont déjà passés à Face ID), ainsi que sur les claviers des Mac (y compris les MacBook).

Apple iPhone 16e Il n’y a pas d’offres pour le moment

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+