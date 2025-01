Lecture Zen Résumer l'article

Windows 11 annonce de nouvelles fonctions pour gérer son iPhone depuis son PC Windows. Dans l’Union européenne, l’écosystème Microsoft prend de l’avance sur celui d’Apple et de macOS.

Si on omet la continuité iCloud, les liens entre l’iPhone et le Mac sont assez fins. Le copier-coller transite automatiquement d’un appareil à l’autre, AirDrop permet de se partager un fichier… mais Apple s’arrête là. Les applications sont indépendantes d’une plateforme à l’autre, malgré la très bonne réputation de l’écosystème Apple.

Le 28 janvier 2025, Microsoft a annoncé qu’il comptait intégrer l’iPhone d’Apple à Windows 11. Pour une durée limitée, les propriétaires d’un PC seraient donc avantagés en Europe.

L’iPhone s’invite dans le menu Démarrer

C’est sur son blog que Microsoft a présenté l’intégration de l’iPhone dans le menu Démarrer de Windows 11. On peut désormais connecter son smartphone à son PC et accéder à certaines fonctions depuis le menu iconique. Le tout via Phone Link, l’application Windows dédiée, qui permet de se connecter en Bluetooth à son téléphone. Cela existait déjà avec les smartphones Android depuis un certain temps et, prochainement, les iPhone seront logés à la même enseigne.

Accéder à son iPhone depuis le menu Démarrer de Windows 11 // Source : Windows

Depuis ce nouveau menu, il sera possible de consulter le niveau de sa batterie, d’accéder à ses messages et à ses appels ou encore de lire ses notifications. On peut même voir les dernières photos qu’on a prises. Il est aussi possible d’envoyer des fichiers depuis son PC Windows vers son iPhone et vice-versa. De quoi offrir une alternative à AirDrop pour ceux qui ne possèdent pas de Mac. (Microsoft ne détaille pas comment, puisqu’il n’a pas accès aux mêmes fonctionnalités système qu’Apple).

On peut contrôler son iPhone depuis un PC Windows // Source : Windows

Pour l’instant, ces fonctionnalités sont déployées aux bêta-testeurs de Windows inscrits dans le programme Windows Insider. On peut supposer que dans les prochains mois, elles seront disponibles pour tous les utilisateurs. Phone Link est compatible avec les iPhone sous iOS 14 et plus (soit jusqu’à l’iPhone 6S de 2015).

Apple a sa propre solution, mais elle est bloquée en Europe

Depuis septembre 2024, Apple dispose d’une fonction qui permet de totalement contrôler son iPhone depuis un Mac : iPhone Mirroring. Cette application affiche l’écran de l’iPhone sur le Mac, avec la possibilité de contrôler toutes les applications sur son ordinateur, de contrôler son téléphone à l’aide du clavier et de la souris, et même de faire du glisser-déposer entre les deux appareils. Les notifications d’iOS arrivent aussi sur macOS.

La fonction iPhone Mirroring de macOS Sequoia // Source : Capture d’écran Numerama

Vous ne connaissez pas cette fonctionnalité ? C’est normal : la fonction est indisponible dans l’Union européenne. C’est pour une raison légale selon Apple : le Digital Markets Act (DMA) empêcherait la marque de l’ajouter à macOS Sequoia pour les utilisateurs européens. Apple invoque des « incertitudes réglementaires » avec cette législation, même si l’Europe réfute sa responsabilité. Apple explique avoir peur que l’Europe inscrive macOS comme un « gatekeeper » s’il pouvait faire tourner des logiciels iPhone, même via virtualisation.

Quand est-ce qu’iPhone Mirroring arrivera en France ? Probablement en 2025, en même temps qu’Apple Intelligence. Pour l’instant, Apple ne s’est pas prononcé sur le sujet.

