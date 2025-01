Lecture Zen Résumer l'article

Durant le CES 2025, grande messe de la tech organisée à Las Vegas, Samsung a présenté The Frame Pro, son nouveau téléviseur qui peut faire office d’œuvre d’art. En passant à la technologie Neo QLED (Mini LED), on va encore plus l’adorer.

À l’occasion du CES 2025, Samsung a levé le voile sur une palanquée de téléviseurs, et il y a une catégorie qui est susceptible de davantage taper dans l’œil du grand public : The Frame. Comme on peut le voir dans un communiqué publié le 6 janvier, la firme coréenne lancera cette année The Frame Pro, la version la plus avancée de son téléviseur capable de devenir une œuvre d’art dans la pièce où il est installé.

The Frame Pro s’appuie sur deux nouveautés majeures : le passage à la technologie Neo QLED pour l’affichage et la présence d’un boîtier déporté qui se connecte sans aucun fil. Elles visent à améliorer deux choses : la qualité de l’image offerte par le téléviseur d’une part, l’ergonomie d’autre part. Au regard de la popularité des produits The Frame, ces arguments ont de quoi séduire.

Samsung annonce plein de nouveaux téléviseurs au CES 2025 // Source : Samsung

Pourquoi vous allez sans douter aimer The Frame Pro

3 000 tableaux à afficher L’un des atouts de The Frame Pro est l’accès à une banque de plus de 3 000 œuvres d’art, affichées en laissant la télévision allumé. De cette manière, on a l’impression d’avoir un tableau accroché au mur, grâce au design avec un cadre et à la dalle mate.

Historiquement, l’image affichée par les produits The Frame n’a pas toujours été à la fête. Il a fallu attendre le passage au QLED pour être davantage satisfait. En accueillant le Neo QLED, The Frame Pro promet de nettes améliorations en ce qui concerne les noirs et les couleurs. Cette technologie s’appuie sur des Mini LED, qui offrent un rétroéclairage plus précis, avec plus de zones capables de s’éteindre complétement et une luminosité accrue. Le tout est alimenté par le processeur NQ4 Gen3 AI Processor, pour une optimisation en fonction des contenus.

The Verge tient quand même à tempérer les promesses de Samsung dans un article publié le 6 janvier. « Ce n’est pas du Mini LED au sens strict du terme. Normalement, les téléviseurs Mini LED contiennent plusieurs petites zones de rétroéclairage derrière l’écran. Cela permet de contrôler la luminosité avec bien plus de précision, en allumant uniquement les zones qui ont besoin de l’être, tout en préservant le niveau des noirs et les détails dans les ombres ailleurs. The Frame Pro ne fait pas ça. À la place, Samsung place ses Mini LED en bas de l’écran, en affirmant que cette approche produit quand même du local dimming [éclairage dynamique et localisé] », indique notre confrère. Difficile de juger cette spécificité sans tester le téléviseur, mais The Frame Pro, doté d’une dalle mate, pourrait s’avérer moins performant que ses congénères Neo QLED classiques.

Samsung The Frame Pro est associé à un boîtier sans fil // Source : Nicolas Lellouche pour Numerama

Le boîtier déporté sans fil, de son côté, assure un peu plus le statut « tableau » de The Frame Pro, puisqu’il n’y aura aucun fil qui dépassera du téléviseur (hormis celui de l’alimentation). De quoi permettre une installation encore plus épurée, renforçant cette impression qu’il s’agit véritablement d’une toile. Ledit boîtier, qui concentrera les connectiques (ports HDMI, etc), pourra être placé jusqu’à une distance de 10 mètres, et sera compatible Wi-Fi 7.

The Frame Pro sera disponible en trois tailles : 65, 75 et 85 pouces. Le prix n’a pas été communiqué. Aujourd’hui, il faut compter un peu moins de 1 800 € pour The Frame, millésime 2024 en QLED et 65 pouces. Les innovations du modèle Pro devraient faire exploser la facture.

