Vous kiffez les Loups-Garous de Thiercelieux, mais vous en avez ras-le-bol de jouer tout le temps au même jeu ? Ça tombe bien, on vous propose 6 alternatives, basées sur la même mécanique de rôles cachés.

Sans en arriver jusqu’à 1000 parties des Loups-Garous de Thiercelieux, comme Edwin, l’un des participants du jeu télévisé de Canal+, peut-être en avez-vous un peu marre de jouer tout le temps au même jeu.

Ça tombe bien, il existe une flopée de jeux à rôles cachés, dans lesquels chacun connaît son personnage, et dont le but est de deviner celui des autres, pour éliminer ceux du camp d’en face.

On vous propose une petite sélection de nos préférés, qui ont tous un point commun : générer une excellente ambiance autour de la table. Marades garanties !

Insider, qui est le traitre ?

Dans Insider, l’un des joueurs a le temps d’un sablier pour faire deviner un mot aux autres. Mais il n’a le droit de répondre que par « Oui », « Non » ou « Je ne sais pas » à leurs questions. Un peu trop facile, non ?

Oui… S’il n’y avait pas un traître parmi eux, qui connaît lui aussi le mot secret, et qui essaie de brouiller les pistes et d’orienter le groupe, sans se faire repérer. Car à la fin du temps imparti, si le mot n’est pas trouvé, tout le monde perd.

Insider est un jeu simple comme tout, bigrement malin, avec un matériel minimaliste qui tient dans une toute petite boîte. Un vrai carton des jeux d’apéro.

Mascarade, le jeu des rôles mouvants

Dans Mascarade, chacun joue un rôle que lui seul connaît, et qui dispose d’un pouvoir bien particulier. Sauf que ces rôles vont changer en cours de partie… ou pas !

Avec trois actions simples (prendre connaissance de son rôle, échanger son rôle avec un autre, ou faire semblant de le faire, et activer le pouvoir de son rôle), le jeu parvient à semer le doute dans les esprits de toute la tablée en l’espace de seulement quelques tours.

Mascarade est un jeu de mémoire, de bluff et de prise de risque, où la moindre certitude peut voler en éclat à chaque instant.

Nosferatu, vampire contre chasseurs

Dans Nosferatu, l’un des joueurs incarne le vampire, qui essaie de mordre ses victimes avant l’aube. Les autres, les chasseurs, vont tout faire pour le démasquer, car il se cache parmi eux.

Mais le vampire dispose d’un allié précieux, en la personne de Renfield, son fidèle serviteur. C’est le seul rôle connu de tous en début de partie, et il va tout faire pour préserver son maître.

Nosferatu est un jeu de bluff et de tactique, avec des mécaniques pas évidentes à appréhender la première fois, mais avec un suspens haletant jusqu’à la fin.

Résistance, attention aux espions

Comme suggéré par son nom, vous êtes un groupe de résistants s’opposant au pouvoir en place. Par le biais de missions d’infiltration, vous tentez de déstabiliser le gouvernement corrompu.

Mais des espions se cachent parmi vous, et ils vont tout faire pour saboter vos missions. Et attention également à ne pas trop tergiverser : si vous ne parvenez pas à vous mettre d’accord sur les agents à envoyer en mission, cette dernière est ratée.

À l’instar de Nosferatu, Résistance n’est pas facile à prendre en main, plus à cause de sa dynamique de partie que de la complexité des règles. Mais une fois le groupe rodé, c’est le jeu le plus fin et le plus subtil de cette sélection.

Shadow Hunters, devinez sur qui vous tapez

Êtes-vous une créature de l’ombre, ou un chasseur ? À moins que vous ne soyez un simple civil pris malgré vous dans cette lutte du bien contre le mal…

En début de partie, personne ne connaît l’identité des autres, mais des indices sont distribués petit à petit. Tout n’est cependant pas terminé une fois que vous vous êtes dévoilé, car vous pouvez alors utiliser le pouvoir de votre personnage.

Shadow Hunters est un jeu de bluff, dynamique et chaotique, dans lequel les joueurs se tapent vigoureusement sur la tronche… avant de se rendre compte qu’ils sont dans la même équipe ! Une seconde édition propose de nouvelles illustrations et des personnages supplémentaires.

Dommage tout de même que, comme pour les Loups-Garous de Thiercelieux, on se contente de regarder les autres jouer, une fois éliminé.

Time Bomb, coupez le bon fil

Dans Time Bomb, deux équipes s’affrontent. D’un côté, Moriarty et ses sbires, qui ont posé une bombe pour faire exploser Big Ben. De l’autre, Sherlock Holmes et son équipe, qui vont tout faire pour la désamorcer à temps.

À tour de rôle, on coupe un des nombreux câbles présents devant les joueurs. Il est soit neutre, soit il fait avancer le désamorçage… soit il fait tout péter ! À vous de savoir à qui faire confiance.

Time Bomb est un pur jeu de bluff, de déduction et de mauvaise foi, dans lequel on n’a aucune certitude jusqu’au dénouement. Et pour renouveler vos parties, vous pouvez essayer les variantes Evolution et Undercover.

