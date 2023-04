Nearby Share, le AirDrop d’Android, arrive sur Windows sous la forme d’une application. Déjà disponible en bêta, elle permet d’envoyer du contenu d’un smartphone à un PC (ou l’inverse) en quelques secondes.

Annoncée en 2020, la fonction Nearby Share peut-elle enfin mettre les propriétaires d’un smartphone Android à égalité avec les utilisateurs d’iPhone ? Conçue pour répondre à AirDrop, l’ingénieuse technologie d’Apple qui permet de transférer n’importe quel contenu grâce à un mélange de Wi-Fi et de Bluetooth depuis 2011, Nearby Share était jusque là réservée à Android.

Depuis le 31 mars, Nearby Share est disponible en version bêta sur Windows. Une première étape colossale vers une simplification dantesque des transferts entre les appareils de marques concurrentes.

Nearby Share sera-t-il un jour universel ?

Avec AirDrop, Apple a depuis longtemps un vrai avantage sur la concurrence. Le propriétaire d’un iPhone et d’un Mac peut transférer plusieurs gigaoctets de photos et de vidéos de son smartphone à son ordinateur en quelques secondes, alors que la même tâche avec un mobile Android nécessite d’utiliser un câble ou de passer par un service comme WeTransfer. Même pour de tout petits contenus, comme 2 ou 3 photos, le transfert d’un téléphone à un ordinateur peut être contraignant. Le mail ou le transfert par Messenger/WhatsApp est souvent le plus rapide, alors que l’iPhone peut faire la même chose en 5 secondes, sans perte de qualité, avec AirDrop.

Depuis un téléphone Android, les PC Windows seront bientôt visibles. // Source : Google

Le fait que Google lance Nearby Share sur Windows n’est pas anodin, alors que le géant du web et Microsoft n’en sont pas à leur premier partenariat pour concurrencer l’écosystème d’Apple (on peut relier un smartphone Android à un PC Windows 10 ou Windows 11). En intégrant Nearby Share à un PC Windows, Google l’intègre subitement à son univers Android. Certaines rumeurs présageaient d’ailleurs d’une intégration à Chrome, ce qui aurait étendu Nearby Share facilement à des millions d’appareils, mais Google mise sur une vraie intégration système avec Microsoft, sans doute pour améliorer les performances.

Quand Nearby Share sera officiellement lancée sur Windows (une bêta est disponible au téléchargement, mais elle n’est pas encore homologuée en France), alors deux blocs s’affronteront : Android/Windows contre iOS/macOS. Même si la communication entre tous ces appareils ne sera probablement jamais parfaite (Nearby Share peut techniquement s’intégrer à macOS, mais pas à iOS), l’existence de deux écosystèmes plutôt que de plusieurs ne peut qu’être vue comme une bonne nouvelle pour les utilisateurs. Cela rendra inutiles des initiatives individuelles, comme celles Samsung qui propose son propre concurrent d’AirDrop (Quick Share) sur ses smartphones et ses PC. La Chine aussi dispose de sa propre alternative, bientôt inutile en Europe.

