Le support de Windows 10 se terminera dans cinq mois, sauf pour les entreprises qui souhaitent payer trois ans de mises à jour en plus. La société américaine a aussi ajusté une autre politique concernant son écosystème logiciel. Une autre fleur accordée aux retardataires qui n’ont pas encore migré sur Windows 11.

L’horloge tourne. Il ne reste désormais officiellement plus que cinq mois d’existence à Windows 10. Le 14 octobre 2025, Microsoft a prévu de ne plus fournir la moindre mise à jour pour son système d’exploitation, qui aura alors plus de dix ans d’âge. L’O.S. sera encore fonctionnel, mais n’aura plus le droit à un quelconque patch de sécurité.

Cette politique est pour l’instant maintenue par la firme de Redmond, même si la part de marché de Windows 10 est encore très élevée : selon Statcounter, elle était de presque 53 % au niveau mondial en avril 2025 parmi toutes les générations de Windows en circulation. Certes, elle diminue, mais à un rythme trop lent au regard de l’échéance.

Aménagements à la marge pour éviter de se prendre un mur le 14 octobre 2025

Aussi, certains aménagements sont déjà prévus. Microsoft a prévu par exemple de facturer aux organisations n’ayant pas pu migrer sur Windows 11 les mises à jour de sécurité arrivant après le 14 octobre 2025. Comptez 30 dollars la première année de support. Les clients professionnels pourront étendre ce soutien de deux ans supplémentaires.

Comme le pointe Neowin, un autre pan de l’écosystème logiciel du groupe est en cours d’ajustement : celui des applications de Microsoft 365, qui est la suite bureautique du groupe. Ainsi, dans un point d’étape paru fin avril, il a été décidé de prolonger le support de World, Excel, Outlook, Teams, OneDrive et compagnie de trois ans de plus après le 14 octobre 2025.

Cette période de grâce jusqu’en 2028 pour l’O.S. et certaines applications, bien que soumise à certaines conditions, vise à ne pas mettre en difficulté des entreprises qui pourraient se retrouver avec un O.S. mal protégé. Mais le message de Microsoft demeure le même : il faut s’occuper dès à présent de la migration des systèmes vers Windows 11.

