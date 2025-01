Lecture Zen Résumer l'article

Une rumeur suggère que le prochain iPhone SE, dont la sortie est attendue au printemps, s’appellerait en fait iPhone 16E. Apple chercherait à faire monter en gamme son smartphone le plus « abordable ».

Avec la loi sur l’USB-C, Apple a dû retirer l’iPhone SE de 2022 de son catalogue. La marque n’est plus autorisée à le vendre et, selon les rumeurs, s’apprête à le remplacer au printemps 2025. On parle d’un iPhone SE 4 avec de l’USB-C et un design plus moderne… mais il pourrait s’agir d’un appareil bien différent.

Adieu l’iPhone SE, bonjour l’iPhone 16E ?

C’est le leaker Majin Bu qui a publié sur X des photos de ce qui serait une coque d’iPhone 16E. C’est aussi lui qui donne ce nom : « d’après ce que m’a rapporté ma source, il semblerait que le nouvel iPhone qu’Apple dévoilera en 2025 ne s’appellera pas iPhone SE4, mais iPhone 16E. » Quelques jours plus tôt, c’était le leaker Fixed Focus Digital qui parlait déjà d’un iPhone 16E sur Weibo.

Une coque qui serait destinée à l’iPhone 16E // Source : Majin Bu via X

Pourquoi iPhone 16E plutôt qu’iPhone SE ? Sans doute parce que ce modèle ne sera pas aussi abordable que les précédents modèles de la gamme SE.

Aucun prix n’est avancé, mais on serait loin des 529 euros de l’iPhone SE de 2022 à son lancement. Avec un iPhone 16 vendu à 959 euros et un iPhone 15 à 869 euros, l’iPhone 16E pourrait se situer entre 700 et 800 euros. Dans tous les cas, ce smartphone devrait arriver au printemps 2025, entre mars et mai. Ce prix reflèterait des caractéristiques bien supérieures, avec notamment un design haut de gamme et un écran OLED.

Une coque qui serait destinée à l’iPhone 16E // Source : Majin Bu via X

Contrairement à l’iPhone 15, l’iPhone 16E aurait droit à Apple Intelligence, grâce à la puce A18 ou l’A17 Pro. Cette spécificité pourrait le positionner comme alternative low cost à l’iPhone 16, plutôt qu’alternative low cost tout court.

Quel design pour cet iPhone 16E « abordable » ?

Pour Majin Bu, ce futur smartphone devrait reprendre le design de l’iPhone 14, avec un écran OLED (probablement de 6,1 pouces), du 60 Hz ainsi qu’un bouton Action (introduit avec le 14 Pro et le 15). Quant aux couleurs, elles seraient peu nombreuses : du blanc ou du noir.

L’iPhone 14 Plus. // Source : Numerama

Il n’y aurait pas Dynamic Island, mais l’encoche, présente jusqu’aux iPhone 14. Plus de Touch ID comme sur le SE actuel, mais Face ID. Loi sur le chargeur universel oblige, ce modèle serait doté d’un port USB-C : adieu le Lightning. Côté photo, ce smartphone aurait droit à un capteur principal de 48 Mpx ainsi qu’un capteur selfie de 12 Mpx. Pas de capteur ultra-grand-angle, qu’Apple réserverait aux modèles plus onéreux.

Avec ce positionnement étrange, Apple proposerait un iPhone aussi puissant qu’un iPhone 16 et compatible Apple Intelligence, mais moins bon en photo et avec une encoche. Un mix pour baisser les prix, avec sans doute un tarif nettement supérieur à celui proposé autrefois dans la gamme iPhone SE. Reste à savoir si les fuites sont correctes, puisqu’Apple pourrait proposer un produit plus cher et conserver le nom SE.

