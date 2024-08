Lecture Zen Résumer l'article

Écran OLED, design moderne, Face ID, même processeur que l’iPhone 16… Si les rumeurs sont correctes, l’iPhone SE de 2025 a tout pour devenir une référence sur le marché du smartphone.

Lancé en 2022, le dernier iPhone SE souffre d’un assez grand retard technologique par rapport aux autres smartphones. Écran LCD de 4,7 pouces, imposantes bordures, capteur d’empreintes dans un bouton, un seul appareil photo à l’arrière… Il n’y a qu’au niveau des performances que l’appareil est irréprochable, puisqu’il dispose de la même puce que l’iPhone 13 et d’une compatibilité 5G. Mais, à 530 euros, Apple doit faire mieux.

En septembre 2024, Apple devrait dévoiler quatre smartphones haut de gamme : les iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max. Ensuite, probablement entre mars et avril 2025, l’entreprise devrait enfin renouveler son téléphone le plus abordable. Les dernières rumeurs laissent entrevoir un vrai changement de philosophie.

Enfin un téléphone moderne, espérons-le toujours au même prix

En huit ans, Apple a sorti trois iPhone SE. Ces téléphones reprennent généralement le design d’anciens modèles avec des composants plus récents (une approche opposée à celle de la concurrence qui propose des designs modernes à petits prix, mais n’est pas très bonne sur le reste) :

2016 : Le premier iPhone SE reprenait le design de l’iPhone 5s (2013) avec la puce de l’iPhone 6s (2015).

Les bordures de l’iPhone SE ne sont pas très modernes. // Source : Louise Audry pour Numerama

Avec l’iPhone SE de 2025, Apple pourrait revoir son approche.

Fini les designs obsolètes conçus pour rendre le produit moins séduisant, l’iPhone SE pourrait reprendre le design de l’iPhone 14, avec un écran OLED bord à bord (6,1 pouces), des bords plats et une petite encoche (la Dynamic Island resterait réservée aux iPhone 15 et 16). Cet appareil se payerait même le luxe d’être compatible Apple Intelligence, ce qui laisse supposer qu’il utiliserait la même puce que les futurs iPhone 16. Enfin, il utiliserait évidemment un port USB-C, loi européenne oblige.

L’iPhone SE 2025 pourrait adopter le design de l’iPhone 14. // Source : Numerama

Pour continuer de démarquer son iPhone SE des iPhone les plus chers, Apple équiperait son téléphone milieu de gamme d’un seul appareil photo. Il faudrait donc faire l’impasse sur l’ultra grand angle, ce qui ne sera pas forcément une grande perte.

Reste une inconnue : le prix. Apple vend aujourd’hui l’iPhone SE 3 au tarif de 530 euros, malgré son design très âgé. À un tel prix, le nouvel iPhone SE 4 pourrait être un vrai tueur, puisqu’il pourrait rendre l’iPhone 16 assez inintéressant pour la plupart des utilisateurs.

Apple pourrait donc se laisser tenter par une augmentation du prix de l’iPhone SE… au risque de le rendre moins intéressant. Autre option, utiliser une puce moins puissante, sans Apple Intelligence, pour ne pas rendre le produit trop performant.

