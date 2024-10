Lecture Zen Résumer l'article

Free a mis du temps à adopter l’eSIM, mais dorénavant, l’opérateur téléphonique y est totalement passé. Ces cartes virtuelles peuvent même être installées directement depuis l’application Free Mobile sur iPhone.

C’est un petit changement dans l’application Free Mobile qui aurait pu passer inaperçu. Sa mise à jour 2.5.1 de la version iOS permet enfin d’installer une carte eSIM sur son iPhone depuis l’application de l’opérateur.

L’application Free Mobile se met enfin à l’eSIM

L’application Free Mobile n’est toutefois pas nécessaire pour profiter de l’eSIM sur iPhone : c’est déjà le cas depuis longtemps. Ce qu’elle apporte, c’est que c’est plus rapide. Pas besoin d’aller dans les réglages et de renseigner les différents codes de vérification en plus de scanner un QR code. Avec l’application, on peut commander et installer une carte eSIM sans avoir à en sortir. Le tarif reste inchangé : 10 euros pour la commande, même si c’est une carte virtuelle et qu’on n’a pas à la fabriquer ni à la faire livrer.

La commande d’une carte eSIM dans l’application iOS Free Mobile.

Comme l’a précisé iPhoneAddict le 30 octobre 2024, Free Mobile avait été mise à jour le mois dernier afin de pouvoir activer une carte eSIM et de suivre sa commande. La version 2.5.1 permet enfin de réaliser tout le processus directement depuis l’application. Pour en profiter, il suffit de mettre à jour l’application depuis l’App Store si elle ne s’est pas effectuée automatiquement.

Quant aux smartphones Android, il faut toujours l’installer depuis les paramètres de son appareil dans les réglages, en scannant le QR code et en rentrant un code d’activation ainsi qu’un code de confirmation.

