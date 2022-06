La lecture d’un QR Code permet de multiples choses : visiter un site web, montrer un point sur une carte dans Google Maps, se connecter à une borne Wi-FI, passer un appel… Bref, c’est pratique et rapide. Mais au fait, comment fait-on pour scanner ces petits carrés avec un smartphone ou une tablette ?

L’utilisation des QR Codes est une pratique de plus en plus fréquente dans la vie de tous les jours. Cela peut servir à accéder à la carte d’un restaurant, se connecter à internet ou obtenir plus d’informations sur une exposition dans un musée. Dans cet article, on vous explique comment scanner un QR Code grâce à votre téléphone portable ou à votre tablette.

Comment scanner un QR code sur Android ou sur iPhone ?

Exemple d’un QR Code à scanner // Source : Numerama

Pour pouvoir scanner un QR Code, il vous faut impérativement un téléphone portable ou une tablette. Selon le modèle que vous possédez, il se peut que la lecture du QR Code soit une fonctionnalité déjà intégrée dans l’appareil photo.

Vous pouvez scanner un QR Code si vous n’avez pas accès à Internet : votre appareil va reconnaître le code et interpréter les données. En revanche, sans connexion internet, vous n’arriverez pas à passer à l’étape d’après : être emmenés vers le site lié.

Voici la manière la plus simple de scanner un QR Code :

Munissez-vous d’un QR Code.

Ouvrez l’application « appareil photo » de votre smartphone ou votre tablette

Placez le téléphone à environ 20 cm du QR Code, comme si vous vouliez prendre le carré en photo.

Deux cas de figure sont alors possibles :

Si votre smartphone vous propose de cliquer sur un lien, ou bien ouvre une fenêtre avec un lien internet, alors cela signifie que le lecteur de code est intégré. Vous n’avez rien à faire d’autre.

Si rien ne se passe, c’est que votre téléphone a besoin d’une application tierce pour scanner un QR Code. Heureusement, il existe de nombreuses applications qui font cela très bien. Il suffit d’aller sur Google Play ou l’App Store et d’en choisir une. Elles sont généralement gratuites, mais avec de la publicité. Il y a par exemple Kaspersky QR Code Scanner, très efficace et disponible sur iOS et Android, ou encore Barcode Scanner, disponible en téléchargement sur Google Play Store. Il y est d’ailleurs très bien noté pour son excellente qualité.

Qu’est-ce qu’un QR Code ?

QR signifie « Quick Response » (réponse rapide en français) : il s’agit d’un symbole unique qui permet d’accéder à des informations sur internet. Dans la plupart des cas, cela correspond à un lien redirigeant vers un site web, mais le QR Code peut aussi correspondre à des données relatives à une personne comme une carte de fidélité ou encore à un pass vaccinal.