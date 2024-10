Lecture Zen Résumer l'article

La messagerie vocale visuelle est présente sur les iPhone depuis 2007 et depuis longtemps sur Android également. Mais jusqu’à maintenant, elle n’était pas disponible sur les smartphones Android pour les utilisateurs de Free Mobile. L’opérateur se met à jour et active cette fonctionnalité bien pratique.

Les messageries vocales à l’ancienne, c’est plutôt pénible : il faut appeler un numéro pour consulter les messages qu’on nous a laissés, les uns à la suite des autres et penser à supprimer les anciens. Heureusement, il y a la « messagerie vocale visuelle » : on peut lire ses messages vocaux sur une piste audio, dans une liste sur son smartphone. Sur Android, Free Mobile ne l’avait jamais activée, jusqu’à présent.

Clients Free Mobile sur Android : la messagerie vocale visuelle est enfin là !

Depuis très longtemps, les iPhone permettent d’avoir une messagerie vocale visuelle pour écouter et gérer plus facilement les messages laissés. Avec iOS 18, il y a même Live Voicemail, qui transcrit en direct un message vocal en train d’être enregistré. Sur l’application Téléphone de Google aussi, on peut depuis plusieurs années écouter ses messages de cette façon. Pour cela, il faut que les opérateurs l’activent : Bouygues Telecom, Orange et SFR l’ont fait depuis longtemps.

Pour ces deux derniers en revanche, il s’agit d’une application à part entière qu’il faut installer, respectivement Messagerie Vocale Visuelle et Répondeur+. Cependant, il restait un grand opérateur français, bien en retard : Free Mobile. Il a beau avoir « de la vraie 5G » en premier, il n’est pas en pôle position des innovations partout. Une solution tierce existait bien pour en profiter, mais elle était payante et surtout, elle n’était plus disponible depuis plusieurs années.

La messagerie vocale visuelle d’Android // Source : Free 1337 via X

C’est sur son compte X dédié à son réseau que Free a annoncé l’arrivée de la messagerie vocale visuelle (MVV) sur Android en natif. Cela signifie qu’elle est uniquement disponible dans l’application Téléphone de Google, installée par défaut sur les smartphones Android.

Comment profiter de cette nouvelle messagerie Free sur Android ?

Tout d’abord, il faut s’assurer d’avoir un smartphone Android avec la version Téléphone de Google 139 minimum. Pour les smartphones Honor, cela ne fonctionne qu’avec les modèles sortis depuis 2022 (soit ceux sortis après la levée de l’embargo sur les services Google). Et pour les utilisateurs de modèles Samsung, assurez-vous d’avoir One UI 5.1 minimum (Android 13). Si cela ne fonctionne pas, le compte Free 1337 précise qu’une mise à jour de l’application peut être nécessaire (vers la version 142, l’actuelle étant la version 146).

La messagerie vocale visuelle est censée s’activer automatiquement si votre appareil est compatible et connecté au réseau. Si cela ne s’effectue pas, voici la marche à suivre :

Connectez-vous à votre Espace Abonné Free Mobile ; Dans la section « Mon Forfait Mobile », cliquez sur « Mes options » ; Cliquez sur « Activer » au paramètre « Messagerie Vocale Visuelle » ; Cliquez ensuite sur « Activer » au paramètre « Gérer l’activation de la Messagerie Vocale Visuelle depuis mon téléphone » ; Redémarrez votre appareil.

La MVV peut être utilisée en Wi-Fi pour ceux qui en auraient besoin. Attention aux abonnés au forfait à 2 euros (ou à 0 euro si vous êtes abonné à une Freebox) : l’utilisation de la MVV peut consommer des données mobiles. Pour éviter cela, vous pouvez désactiver l’utilisation des données mobiles et être en Wi-Fi. Autre chose qu’on apprend sur le site d’assistance de Free : activer la MVV « désactivera les notifications classiques de messagerie par SMS. »

Dernière précision importante, si vous passez d’un smartphone Android à un smartphone qui n’est pas sous ce système d’exploitation : il faudra désactiver le service dans votre espace abonné Free Mobile. Cela sera primordial si vous passez à un iPhone (ou bien à un smartphone Huawei).

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Quel est le meilleur forfait mobile 4G ou 5G ? Notre comparateur des offres du moment Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+