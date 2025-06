Lecture Zen Résumer l'article

La scène cyber française vient de connaître un séisme : 4 jeunes hackers sont soupçonnés d’avoir administré le célèbre site cybercriminel Breach Forums. Ils ont été interpellés, le 25 juin 2025, par la Brigade de lutte contre la cybercriminalité (BL2C) de la préfecture de police de Paris.

La chute de Breach Forums est une saga en plusieurs étapes. Et, alors que les premiers épisodes se sont déroulés loin de nos frontières, surprise : les dernières personnes à avoir administré le plus grand forum cybercriminel mondial seraient 4 Français d’une vingtaine d’années, connus sous les pseudonymes « ShinyHunters », « Hollow », « Noct » et « Depressed ». Leur interpellation, survenue le 25 juin 2025, met fin à une cavale numérique qui avait débuté après la chute du fondateur américain « Pompompurin » (Conor Brian Fitzpatrick), arrêté par le FBI en 2023.

L’opération, révélée par nos confrères du Parisien, s’est étendue sur une immense partie du territoire français. Menée simultanément en région parisienne, en Seine-Maritime et à La Réunion, elle marque un tournant dans la lutte contre la fuite massive de données personnelles et la cybercriminalité organisée.

Breach Forums a été mis hors ligne à plusieurs reprises, avant de réapparaître. // Source : Cyberscoop

Breach Forums, plaque tournante des données volées

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

Depuis sa création en 2022, Breach Forums s’était imposé comme la référence mondiale pour la revente de bases de données piratées. Signe de l’importance de la plateforme : le relais avait systématiquement été repris par d’autres administrateurs, malgré la traque continuelle des autorités internationales.

Pas besoin d’accéder au dark web, le forum était disponible via n’importe quel navigateur, ce qui amplifiait sa popularité et sa dangerosité. Les plus grandes sources d’arnaques des dernières années y ont transité. La fuite Free ? Disponible sur « Breached », comme certains aimaient l’appeler.

Les bases de données d’autres grandes institutions françaises, Boulanger, SFR, France Travail, Fédération française de football, et même le ministère de l’Éducation nationale, y ont été revendues à prix d’or.

La chute de tout réseau ? Ou simple migration vers une autre plateforme ?

Pour ce coup de filet, la BL2C (Brigade de lutte contre la cybercriminalité) a dû faire preuve de patience. En février 2025, la rumeur de l’arrestation de « Intelbroker », un autre administrateur, avait conduit ses compères à suspendre l’activité du forum, par crainte d’être démasqués. Mais le silence radio n’aura pas suffi à brouiller les pistes : les enquêteurs ont poursuivi leur travail de fourmi, jusqu’aux interpellations coordonnées du quatuor de jeunes français.

La chute de cette équipe fragilisera un temps l’équilibre du marché noir numérique, mais certains membres du forum auraient déjà migré vers d’autres places de marché.

Breach Forums avait été créé à la suite du démantèlement d’un autre forum de hackers, RaidForums, en 2022.

Quel est le meilleur Gestionnaire de mots de passe ? Quel est le meilleur gestionnaire de mots de passe en 2025 ? Retrouvez nos tests complets

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama