Par surprise, Free a discrètement augmenté l’enveloppe data incluse dans son forfait Free 5G, qui coûte toujours 19,99 euros par mois. Ses abonnés ont désormais le droit à 350 Go d’Internet, contre 300 Go auparavant.

Après être passé de 250 Go à 300 Go de données en mai 2024, le forfait Free 5G, qui coûte toujours 19,99 euros par mois, propose désormais 350 Go d’Internet en 4G/5G. L’opérateur n’a pas encore communiqué officiellement, mais son site web propose déjà ce changement, comme l’a remarqué Tiino-X83 sur Twitter le 17 octobre.

Le nouveau forfait Free à 19,99 euros par mois. // Source : Numerama

Une enveloppe 4G/5G qui ne veut plus rien dire

Avec l’arrivée de 350 Go d’Internet dans son forfait le plus populaire, Free augmente encore la quantité d’Internet incluse dans son offre mobile, qui est déjà extrêmement généreuse par rapport à ses concurrents (Sosh s’arrête à 200 Go).

Ce changement a-t-il vraiment un impact pour les abonnés de l’opérateur ? C’est peu probable. 350 Go de data excède largement l’utilisation moyenne d’un Français, qui est plutôt de 15 Go par mois. L’augmentation proposée par Free est surtout symbolique, puisqu’elle permet à l’opérateur de rappeler qu’il est plus généreux que les autres. Free est habitué à ce type d’opération marketing, comme lorsqu’il a ouvert son réseau 5G SA en septembre 2024, sans déployer la mise à jour opérateur sur les iPhone.

Le reste de l’offre Free 5G ne change pas. L’opérateur de Xavier Niel propose toujours les appels et les SMS illimités, l’accès à la télévision depuis son application OQEE ou 35 Go d’Internet à l’étranger, depuis plus de 110 destinations.

Pour rappel, l’offre Free 5G n’a pas de limite pour les abonnés Freebox. La limite de 350 Go ne concerne que les abonnés sans box Free, qui payent 19,99 euros par mois pour leur forfait mobile. Si vous êtes à la recherche d’un nouveau forfait, Numerama vous propose son propre comparateur des meilleures offres.

