C’est presque devenu un marronnier de la presse tech. À chaque nouvelle Magic Mouse, nous faisons cette blague : encore le port de charge en dessous ! Puisque oui, Apple continue de le placer sous la souris.

Apple met fin au Lightning sur son clavier Magic Keyboard et sa souris Magic Mouse. Une très bonne chose, si ce n’était que le port de charge est toujours situé… sous la souris. De quoi la rendre inutilisable lorsqu’elle se recharge.

Apple a annoncé ce 28 octobre les nouveaux iMac avec la puce M4. Plus de puissance avec cette puce M4 enfin sur Mac et surtout un ordinateur qui se décline en sept couleurs : vert, jaune, orange, rose, violet, bleu et le classique, l’argent. Un nouvel iMac vendu à partir de 1599 euros ; il sera disponible à partir du 8 novembre. Avec eux sont livrés deux accessoires pour Mac : un clavier Magic Keyboard et une Magic Mouse de la même couleur.

Le port USB-C de la Magic Mouse est toujours en bas. // Source : Apple

La vraie nouveauté cette année, ce ne sont pas ces coloris, mais le port de charge. Apple avait surpris tout le monde l’année dernière en sortant des accessoires Mac toujours en Lightning. Après des années d’obstination, Apple a enfin compris une chose : l’USB-C, c’est bien mieux. Cela permet de n’avoir qu’un seul type de câble pour tous les appareils. Ces accessoires Mac étaient les derniers produits de la marque à toujours conserver le Lightning. Et Apple le reconnaît dans son communiqué de presse : si la marque a changé de connectique, c’est « pour que les utilisateurs puissent recharger leurs appareils préférés avec un seul câble. » D’ailleurs, la Magic Mouse est livrée avec un câble USB-C vers USB-C tissé.

La souris la plus détestée du monde est très probablement la Magic Mouse

Difficile de ressentir de la haine pour une souris d’ordinateur : à moins d’y mettre de la lumière ou des fonctionnalités inutiles, mais rigolotes. Pour la Magic Mouse, c’est un peu différent. Depuis le début de l’existence de cette souris, le port de charge est situé… sous la souris ! Ce qui signifie qu’il est impossible d’utiliser la Magic Mouse lorsqu’elle est en charge. Il faut bel et bien toujours la retourner sur le « dos » pour accéder au port de charge. Un souci de conception dénoncé depuis la première version de la Magic Mouse. Cela fait 15 ans, puisque le premier modèle est sorti le 20 octobre 2009.

L’Apple Magic Mouse de 2024 // Source : Apple

Pourquoi Apple fait ça ? Non pour l’expérience utilisateur (ça, on l’avait compris), mais pour le design de sa souris. La marque veut faire de sa souris un galet lisse, dont on ne voit pas les bordures. Sauf qu’un port de charge, ça prend de la place. D’autant plus que le prix est cher et qu’en plus de ça, il est en hausse : la nouvelle version est vendue à 119 euros, contre 109 euros pour le modèle précédent. Si vous craquez pour cette souris, faites attention à la compatibilité avec votre Mac ou votre iPad : les plus anciens modèles ne le sont pas forcément.

