Amazon a divulgué par erreur ce qui serait le nouveau Mac mini M4, qui devrait être dévoilé cette semaine. Bien joué Amazon, merci Amazon.

Cela n’arrive pas souvent, mais ça peut arriver quand même : des commerçants qui publient les fiches techniques de produits avant leur officialisation. Cette fois-ci, c’est Amazon qui a publié par erreur un tableau comparatif sur la liste de produits concernant le nouvel iMac M4 dévoilé hier par Apple (ainsi que sa souris qui a toujours le même problème depuis 15 ans). De quoi en apprendre plus sur ce Mac mini M4 qu’on attend.

Ce qu’on apprend grâce à cette erreur d’Amazon

Si l’on en croit ce tableau comparatif repéré par nos confrères de MacRumors, le Mac mini M4 serait disponible avec les puces M4 et M4 Pro. L’ordinateur de bureau disposerait d’un CPU de 14 cœurs ainsi que d’un GPU de 20 cœurs. Quant aux configurations, on devrait pouvoir monter à 64 Go de RAM, contre 32 Go seulement sur le Mac mini M2 actuel. De quoi faire tourner au mieux les nouvelles fonctionnalités IA apportées par Apple Intelligence. Côté stockage, le maximum serait de taille : jusqu’à 8 To.

Un tableau comparatif avec le Mac mini M4 pas encore annoncé // Source : MacRumors

Au niveau de la connectique, sur les images du produit, on aperçoit ce qui seraient deux ports USB-C en façade, comme l’indiquaient déjà des rumeurs. MacRumors émet l’hypothèse qu’il pourrait s’agir de ports Thunderbolt 4.

Le design (en tout petit) du Mac mini M4 pas encore annoncé // Source : MacRumors

Sur la droite de la façade, on aperçoit ce qui pourrait être un port jack. Les rumeurs précisent d’ailleurs qu’on aurait droit à trois ports USB-C à l’arrière. On n’aurait ainsi plus d’USB-A, mais toujours un port HDMI à l’arrière. Quant aux coloris, seul l’argenté ne serait disponible.

Un Mac mini qui serait tout petit

Les images ne sont pas très nettes, mais laissent voir des changements par rapport au Mac mini M2 arrivé en janvier 2023. Au regard de la comparaison avec le Mac Studio, ce Mac mini M4 serait significativement plus petit que les modèles précédents. Cette fuite d’Amazon vient confirmer les précédentes rumeurs. En effet, on s’attend à ce que le prochain ordinateur de bureau d’Apple fasse plus ou moins la taille d’une Apple TV.

Apple Mac mini (M2) x Studio Display // Source : Apple

La puce M4 devrait permettre de doubler le nombre d’opérations par seconde : couplé à davantage de mémoire vive, cela permettra d’augmenter les performances, notamment celles du moteur neuronal. Le Mac mini M4 devrait également apporter le ray tracing, une fonction pour les jeux vidéo qui rend les éclairages plus réalistes. Ce modèle devrait être présenté par Apple cette semaine, très probablement ce mardi ou ce mercredi. Ce qui est également attendu, c’est son prix : c’est ce qui avait fait le succès critique du Mac mini M2, avec une configuration minimale à 699 euros.

