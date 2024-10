Lecture Zen Résumer l'article

Commercialisé à partir de 699 euros, le Mac mini 2024 est, sur le papier, un excellent rapport qualité-prix dans la gamme d’ordinateurs Apple. En choisissant toutes les options, on peut le faire passer à… 5 444 euros. À un tel prix, Apple propose-t-il toujours une belle affaire ?

Mardi 29 octobre, Apple a dévoilé les nouveaux Mac mini M4 et Mac mini M4 Pro. Le petit ordinateur de bureau dispose désormais d’un boîtier à peine plus grand qu’une Apple TV, ce qui le rend ultra-portable. Il est plus que jamais une alternative intéressante au tout-en-un iMac M4 présenté la veille, à condition d’acheter un écran séparément. Un de ses principaux arguments de vente est son prix de départ, de 699 euros, qui le rend extrêmement abordable.

Le prix peut néanmoins vite s’envoler, si on joue des options.

Le Mac mini avec puce M4 Pro le plus cher coûte plus de 5 000 euros

Sur le site d’Apple, on peut s’amuser à personnaliser la configuration du Mac mini M4, puisque les précommandes sont ouvertes jusqu’au 8 novembre, date de sortie de l’ordinateur.

Au départ, on choisit la puce de son choix. Le modèle avec M4 Pro, qui est quasiment deux fois plus puissant, démarre à 1 649 euros. À un tel prix, on a droit à la puce M4 Pro avec un CPU 12 cœurs, un GPU 16 cœurs et le Neural Engine 16 cœur (le même que dans la puce M4). Une option à 230 euros permet de monter à 16 cœurs pour le CPU et à 20 cœurs pour le GPU, pour encore plus de puissance.

Le Mac mini dans une main. // Source : Apple

Pour 690 euros, Apple propose de passer de 22 à 64 Go RAM. Cette option coûte autant qu’un Mac mini M4 premier prix.

Quant au stockage SSD, c’est là que le prix s’envole : la configuration minimale du M4 Pro est de 512 Go (256 Go pour la version M4 tout court). Apple propose de monter jusqu’à 8 To… à condition de débourser 2 760 euros. Enfin, il y a une option pour disposer d’un port Ethernet 10 Gigabit au lieu de 1, à 115 euros.

La configuration maximale du Mac mini M4 Pro // Source : Numerama

C’est comme ça qu’on arrive à la somme de 5 444 euros. On peut en plus de ça rajouter deux logiciels préinstallés, comme le logiciel de montage Final Cut Pro à 349,99 euros ainsi que le logiciel de musique Logic Pro à 229,99 euros. De quoi arriver à 6 023,98 euros.

Personne n’achètera le Mac mini le plus cher : il y a le Mac Studio

Combien d’utilisateurs achèteront le nouveau Mac mini ? À 4 799 euros, il y a un autre ordinateur chez Apple : le Mac Studio avec puce M2 Ultra. Il y aura sans doute une révision M4 Max ou M4 Ultra en 2025, qui rendra le Mac mini le plus cher moins intéressant.

Il est facile d’imaginer un modèle M4 Max suffisant pour les personnes en quête du meilleur Mac mini M4 Pro.

Le Mac Studio est beaucoup plus gros. // Source : Louise Audry pour Numerama

Pour le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, souvent bien informé des projets d’Apple, le Mac Studio devrait avoir droit à la puce M4 l’année prochaine, aux côtés du Mac Pro. Le Mac Studio devrait passer à M4 entre mars et juin 2025, avec très probablement une version M4 Max et M4 Ultra, comprenant par défaut 32 Go de RAM et deux fois plus de performances que le Mac mini M4 Pro. Il aura un prix de départ moins agressif que la version maximale du Mac mini.

