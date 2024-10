Lecture Zen Résumer l'article

Apple a publié la première bêta d’iOS 18.2 et, avec elle, la possibilité de supprimer des applications natives dans l’Union européenne. Parmi elles, l’App Store, qui n’est rien de moins que le principal moyen d’installer des applications sur son iPhone (ou de les mettre à jour). Une possibilité qu’Apple a dû implémenter à cause du Digital Markets Act (DMA).

Le 23 octobre, Apple a publié la première version bêta d’iOS 18.2, qui introduit plusieurs nouveautés sur iPhone comme l’intégration de ChatGPT à Apple Intelligence. Les fonctions liées à l’intelligence artificielle sont indisponibles en France, mais les Européens ont le droit à une nouveauté exclusive : la possibilité de désinstaller des applications qui sont normalement nécessaires, comme l’App Store.

Désinstaller l’App Store, Caméra, Messages Photos et Safari : c’est possible

L’iPhone comprend une multitude d’applications préinstallées. Certaines sont indispensables pour avoir des fonctions de base, d’autres un peu moins. Depuis plusieurs années, il est possible de supprimer des applications comme Mail ou Musique si on utilise des logiciels concurrents.

Pour l’Union européenne, pas question de faire de différences. Avec l’entrée en application du Digital Markets Act (DMA) en mars dernier, iOS est considéré comme un « contrôleur d’accès ». Autrement dit, le système d’exploitation est suffisamment puissant et utilisé pour devoir appliquer certaines règles pour promouvoir la concurrence (ou du moins éviter de trop l’étouffer).

Dans l’UE, on peut supprimer des applications natives de l’iPhone // Source : MacRumors

En Europe, iOS a l’obligation de vous permettre de désinstaller les applications de base de l’iPhone afin de vous encourager à télécharger des applications concurrentes. Depuis le mois de mars, la calculatrice, le calendrier ou l’horloge pouvaient déjà être supprimés. Avec iOS 18.2, Apple va beaucoup plus loin. Un iPhone européen (et seulement un iPhone européen) peut supprimer l’App Store, Photos, Appareil photo, Safari et Messages.

Le risque que prend l’UE avec son DMA : embêter les utilisateurs d’iPhone

Le souci que pose cette possibilité est du côté de l’expérience utilisateur. Si une application de l’iPhone ne sert pas, on pouvait aujourd’hui la supprimer de l’écran d’accueil. Le risque de pouvoir la supprimer totalement est de tromper les utilisateurs débutants, qui pourraient effectuer une erreur et ne plus pouvoir prendre de photo avec leur iPhone.

Sans ces applications, plusieurs fonctions disparaissent d’iOS. Il n’y a plus de mises à jour des logiciels sans App Store, il n’y a plus de service d’urgence sans Messages, il n’y a plus certains dossiers de la photothèque sans Photos… iOS 18.2 complique l’iPhone en Europe.

La configuration d’applications par défaut dans iOS 18.2 // Source : MacRumors

Dans le même temps, Apple a mis en place davantage d’applications par défaut que l’on peut configurer. De quoi éviter d’avoir à désinstaller les applications natives. Pour le moment, la bêta d’iOS 18.2 est compatible avec tous les iPhone où Apple Intelligence est disponible, donc les iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, 16 et 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max. Par la suite, iOS 18.2 sera disponible pour tous les iPhone compatibles avec iOS 18. Cette version finale devrait arriver chez tout le monde en décembre prochain.

Comment restaurer l’App Store et les autres applications ?

Pour les applications système autres que l’App Store, c’est facile : il suffit de les télécharger depuis l’App Store, elles y seront toujours disponibles. Pour en savoir plus, Apple dispose d’une page de support dédiée, pas encore actualisée pour iOS 18.2, mais qui devrait bientôt l’être.

Concernant l’App Store, Apple a évidemment prévu le coup. Dans les Réglages (qui ne peuvent pas être supprimés, fort heureusement), un bouton permet de restaurer l’App Store dans la section « Installation d’applications ». C’est aussi le cas pour toutes les autres applications natives de l’iPhone.

