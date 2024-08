[Deal du jour] La batterie externe est l’achat qu’on remet souvent à plus tard, bien qu’elle soit devenue presque indispensable face à la gourmandise énergétique de nos smartphones et ordinateurs portables. Aujourd’hui, il est peut-être temps de sauter le pas avec la batterie externe Ugreen qui affiche actuellement un prix réduit, pour ne plus jamais tomber en panne.