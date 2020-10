Avec sa gamme iPhone 12, Apple ressuscite MagSafe, que les utilisateurs de MacBook anciens connaissent bien. On est déjà fan.

MagSafe est la vraie nouveauté de la gamme iPhone 12, même si le mot nouveauté doit être pris avec précaution. En effet, cette technologie rappellera de joyeux souvenirs aux utilisateurs de MacBook anciens, ceux qui ne s’en remettaient pas encore à l’USB-C pour remplir leur batterie, mais offraient un filet de sécurité appréciable (se prendre les pieds dans le fil n’était pas un danger). Le connecteur magnétique d’Apple fait son grand retour en 2020, mais pour les iPhone. Aujourd’hui, MagSafe prend la forme d’un petit galet de recharge sans fil, qui se colle au dos du téléphone grâce à des aimants (pensez au chargeur de l’Apple Watch).

Mais MagSafe est bien plus qu’un simple substitut de la technologie Qi, qu’il enterre dans l’univers Apple en termes de puissance et, par ricochet, de rapidité de recharge (15W contre 7,5W pour les iPhone). Il constitue une belle revanche sur le AirPower, station ultra prometteuse qu’Apple n’a pas su maîtriser. MagSafe, qui représente dans l’esprit de certains un argument que la firme de Cupertino n’aurait pas dû abandonner, est une bouée de sauvetage pour oublier un échec cuisant. C’est aussi un tremplin pour toute une gamme d’accessoires plus ou moins intéressants.

MagSafe permet de faire oublier AirPower

Du côté des usages, MagSafe va un peu plus loin qu’un simple galet de recharge. Comme il s’appuie sur des aimants, vous êtes sûrs que votre iPhone est suffisamment en contact avec les bobines à induction — avec un ajustement parfait (les propriétaires d’une Apple Watch peuvent en témoigner). En prime, comme votre téléphone ne sera plus posé, mais relié, vous pourrez continuer à l’utiliser pendant qu’il récupère son autonomie. Vendu 45 euros, le chargeur MagSafe doit simplement être branché à un adaptateur secteur (USB-C) et la longueur du fil vous offrira un peu de liberté pour manipuler votre iPhone.

Durant son keynote diffusé le 13 octobre, Apple a également levé le voile sur un double chargeur : d’un côté, pour l’iPhone, de l’autre pour l’Apple Watch. Il pourra se replier sur lui-même pour faciliter son transport. Il s’agit, en quelque sorte, d’un mini AirPower avec des ambitions revues à la baisse. Bonne nouvelle, MagSafe n’est pas exclusif à la gamme iPhone 12. Tous les modèles compatibles avec la recharge sans fil pourront faire le plein avec le chargeur : de l’iPhone 8 à l’iPhone 12 Pro, en passant par l’iPhone SE. Les AirPods sont également concernés, à partir du moment où leur boîtier accepte la recharge sans fil.

Apple a pensé MagSafe pour autre chose que la simple recharge. Dans son catalogue, on découvre toute une ribambelle d’accessoires magnétiques. On pense en premier lieu aux coques en silicone à 55 euros, qui n’empêcheront pas l’iPhone et le chargeur de se connecter. On découvre même un porte-cartes, vendu 65 euros et qui vient se fixer au dos du téléphone (ou d’une coque compatible).

Bref, MagSafe est le one more thing qui pouvait nous faire adopter la charge sans fil.

