Rien ne sert de courir, il suffit d’avoir la bonne appli !

Que ce soit dans le cadre de vos bonnes résolutions de début d’année ou tout simplement pour évacuer le stress, le running est l’un des sports favoris des Français avec 12,4 millions de pratiquants en 2024, soit un quart de la population française.

On peut comprendre pourquoi : pas besoin d’abonnement à la salle de sport et les horaires sont hautement flexibles — on y va quand on veut et on y reste le temps qu’on veut. Surtout, ce sport procure de nombreux bienfaits aussi bien sur le corps (renforcement musculaire, endurance, cardio-vasculaire, etc.) que sur le cerveau. L’important est d’y aller progressivement pour ne pas se blesser, s’épuiser et se démotiver.

Pour cela, des applications de running peuvent vous aider. Entre conseils de coachs, suivi des performances et motivation de la communauté, vous ne manquerez pas de soutien pour tenir la distance.

Strava, la référence

Strava, la référence des applis de running // Source : Strava Inc.

Strava est une application de suivi sportif reconnue pour ses fonctionnalités dédiées à la course à pied. Elle permet d’enregistrer avec précision les données des activités grâce au GPS, incluant la distance, la vitesse et l’altitude. Les coureurs peuvent analyser leurs performances via des graphiques détaillés et comparer leurs efforts sur des itinéraires prédéfinis.

L’aspect communautaire de l’application favorise la motivation, avec des options pour partager ses entraînements et ses parcours, envoyer des messages d’encouragement et participer à des défis. Pour aller plus loin dans l’analyse et bénéficier d’outils avancés comme la planification d’entraînements ou le suivi de progression, un abonnement Strava est disponible. Notez que Strava vous permet d’enregistrer plus d’une trentaine d’activités physiques, mais qu’elle est principalement connue pour ses outils de running.

Running Heroes, plus vous courrez, plus vous gagnez des points

Running Heroes, plus vous courrez, plus vous gagnez des points. // Source : Sport Heroes

Running Heroes est une application qui transforme la pratique de la course à pied en une expérience motivante et ludique. Elle récompense les efforts des utilisateurs en leur permettant de convertir leurs kilomètres parcourus en points, échangeables contre des réductions, des cadeaux ou des expériences exclusives. En reliant activité sportive et avantages concrets, l’application encourage les coureurs à maintenir leur régularité et à se fixer de nouveaux objectifs.

En plus d’un suivi précis des performances, Running Heroes met en avant une communauté engagée, offrant un environnement stimulant et solidaire pour les passionnés de running, débutants comme expérimentés. De plus, l’application fonctionne évidemment avec de nombreux modèles de montres connectées, mais aussi avec d’autres applications de running comme Garmin, Strava, Nike+ Run Club, Runkeeper, Fitbit, ou encore Google Fit.

Adidas Running, s’adapte à votre rythme

Adidas Running, s’adapte à votre rythme // Source : runtastic

Adidas Running est aussi une application qui collecte vos données pendant vos activités sportives (plus de 90 sont prises en charge), avec une fonctionnalité spécifique pour le running, permettant de calculer et d’enregistrer vos parcours (distance, temps, dénivelé, cadence, etc.). Si vous avez un bracelet connecté, les informations seront encore plus précises, vous permettant de visualiser vos progrès sur des graphiques explicites.

La communauté joue aussi un rôle important puisque vous pourrez y retrouver des conseils, des itinéraires, des encouragements et toute l’aide nécessaire pour atteindre vos objectifs. La version gratuite d’Adidas Running est pratique et fonctionnelle, mais la version Premium avec abonnement vous offre certains avantages non négligeables comme des entrainements personnalisés, un coach vocal et des statistiques plus détaillées.

Nike Run club, un coach virtuel pour progresser en endurance

Nike Run club, un coach virtuel pour progresser en endurance. // Source : Nike, Inc.

Si vous commencez à savourer vos courses, il est peut-être temps de passer à une application dédiée au running. Non pas que Nike Run Club soit plus adaptée pour les experts ou plus complexe, mais elle propose des fonctionnalités plus spécifiques à ce sport d’endurance avec notamment des programmes d’entrainement et des courses guidées en fonction de la distance à parcourir, de votre niveau, de votre allure, etc.

Si vous préparez des courses un peu plus longues, voire un semi-marathon ou un marathon, vous aurez certainement besoin de conseils et d’un programme structuré pour être prêt le jour J. Comme les autres applications précédentes dans cette sélection, vous profiterez d’articles, conseils et d’une communauté active pour vous soutenir.

FREQUENCE Running, pour vous préparer aux compétitions

FREQUENCE Running, pour vous préparer aux compétitions. // Source : FREQUENCE Running

Avec FREQUENCE Running, votre entrainement vous prépare à des compétitions. Ainsi, vous commencez par renseigner une course avec une date d’échéance, une distance à parcourir, etc. Et à partir de ces données, l’application va calculer un programme d’entrainement pour atteindre progressivement votre objectif : être prêt le jour J et ne pas vous retrouver épuisé au bout de quelques mètres parce que vous êtes parti trop vite…

Pas moins de 3 000 modèles de courses sont proposés, mais vous avez la possibilité d’enregistrer vos propres paramètres de course. De nombreux conseils en nutrition, équipement et bien-être sont également prodigués pour mieux vous préparer physiquement et mentalement.

ZRX: Zombies Run + Marvel Move, courir pour survivre

ZRX: Zombies Run + Marvel Move, courir pour survivre // Source : Six to Start

Pour donner un peu de piment à vos séances de running, rien de tel qu’une bonne course poursuite avec des zombies. Mêlant course à pied et histoire immersive, dans ZRX: Zombies Run, écoutez la voix off narrer une histoire captivante, complétée par des effets spéciaux et sonores. Trois univers différents sont proposés : fuite face à des Zombies, aventures Marvel et science-fiction.

Bien entendu, l’application intègre toutes les fonctionnalités indispensables à une application de fitness et de running avec tracker d’activité et suivi des progrès. Mais cette approche ludique fait toute la différence pour ceux qui cherchent une motivation un peu différente pour courir. Vous pouvez tester l’application gratuitement pendant quelques jours, mais sachez qu’il vous faudra souscrire un abonnement en fonction de l’univers que vous aurez choisi.

