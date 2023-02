Les applications dédiées au ski et au snowboard sont aujourd’hui très nombreuses et couvrent toutes sortes de besoins. En faire l’inventaire complet serait vain, alors voici une sélection des applications de ski que vous devriez utiliser avant de partir à la montagne.

L’hiver est là et pour une partie d’entre vous, cette saison est synonyme de vacances à la montagne pour faire du ski ou du snowboard. Mais plutôt que d’avoir un plan en papier dans votre combinaison pour profiter du domaine, pourquoi ne pas opter pour une application mobile ? Il en existe énormément sur smartphone. Et, aujourd’hui, il y a de la 4G partout, même à 2 000 mètres d’altitude.

En plus de ça, les smartphones peuvent étendre votre expérience de la glisse sur la poudreuse. Vous pouvez identifier des monts aux alentours. Vous évaluez vos performances sur la neige. Vous pouvez aussi partager des photos, connaître les pistes à proximité, voir la météo ou rechercher des magasins ou des restaurants dans les environs.

Découvrez notre sélection d’applications pour le ski.

Travelski

C’est un peu le couteau suisse du skieur. Des cartes de pistes et des stations, en passant par toutes les informations relatives à la station dans laquelle vous vous trouvez jusqu’aux bars et restaurants des alentours, sans oublier le fameux point météo, bien évidemment. En tout, l’application référence plus de 100 stations en France.

Travelski est disponible sur Android.

Skiinfo

L’application se vante d’être la première plateforme mondiale dédiée aux stations de ski et à leurs conditions d’enneigement. L’app référence plus de 2 000 stations en France et à l’étranger. La fonctionnalité « Spot Poudreuse » vous permettra de savoir en un clin d’œil où sont tombés les derniers flocons de neige. Vous aurez également accès aux webcams des stations pour vérifier l’enneigement des stations.

Ski Neige est disponible sur iOS et Android.

Suivi de ski

Comme son nom l’indique, l’application Suivi de ski (disponible sur Android et iOS) se focalise sur votre activité lorsque vous glissez — en ski, en snow ou en luge. Votre vitesse maximale, votre tracé, votre distance sont consignés et vous sont restitués sous la forme de courbes, de cartes et de tableaux. Vous avez même la possibilité de prendre des photos.

Bergfex/Ski

Si vous êtes plutôt du genre à skier à l’étranger, bergfex/Ski (disponible sur iOS et Android) est une application qui fournira des indications utiles si vous vous trouvez en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Suisse, en Croatie, en Slovénie, en République tchèque et en Pologne. La France aussi est supportée. Enneigement, météo, webcams, plans, etc., sont proposés.

PeakFinder

Voyez Peakfinder comme l’application comme « l’encyclopédie des monts enneigés ». Contrairement aux autres applications citées ci-dessus, celle-ci ne servira pas à mesurer vos efforts sur les pistes, ne vous donnera pas la météo et le restaurant à raclette le plus proche non plus.

Par contre, si vous vous demandez quel est le nom du sommet qui se trouve en face lui, vous pourrez dégainer votre smartphone et lui demander. L’application regroupe plus de 2 000 sommets à travers le monde, de quoi organiser des petits quiz entre amis pendant la pause sandwich en haut des pistes.

Peakfinder Earth est disponible sur iOS (5,99 euros) et Android (4,69 euros).

L’appli de votre station de ski

Selon le domaine sur lequel vous évoluez, il peut exister une application locale. Par exemple, Paradiski YUGE s’adresse aux skieurs et skieuses dans les stations de La Plagne, Les Arcs et Peisey-Vallandry. Vous pouvez trouver des services comme un plan des pistes interactif, des webcams, la météo, la géolocalisation, des photos, des commerces, des points de vue, etc.

Faire l’inventaire de toutes les applications locales serait un travail herculéen. Aussi, nous vous recommandons de chercher votre station sur Google Play (Android) ou l’App Store (iOS). Outre Paradiski YUGE, il existe aussi des applications pour les stations comme Risoul, Tignes, Val Thorens, Courchevel, L’Alpe d’Huez, Serre Chevalier, Avoriaz, Megève, Les Menuires…

Une appli combinée à l’Apple Watch

Les montres connectées peuvent aussi être une option intéressante pour le ski, car elles peuvent — pour certaines d’entre elles — capter certaines de vos variables (comme le rythme cardiaque ou les calories dépensées), et les croiser avec d’autres données obtenues via votre smartphone. Il y a l’application mobile « Forme » par exemple, sur l’Apple Watch.

On peut aussi citer Slopes, qui fournit diverses informations : les stations, les tracés, l’altitude, etc. Ci-dessous, vous verrez quelques captures d’écran de l’interface sur l’application utilisée par un membre de la rédaction de Numerama. Cela donne un bon aperçu de ce qui a été fait dans la journée et dans la semaine, avec différentes visualisations proposées.

