Envie de changer d’alimentation sans passer des heures dans votre cuisine ? Découvrez notre sélection d’applications mobiles pour Android et iPhone pour trouver des recettes qui correspondent à vos goûts.

Vous aimeriez manger plus sainement, changer des plats que vous cuisinez tout le temps, étonner votre famille et vos amis sans passer trop de temps derrière les fourneaux, vous regardez de nombreuses vidéos qui vous inspirent, mais que vous ne réalisez jamais. Ne vous inquiétez pas, vous disposez d’une mine d’or au bout de votre doigt.

Le Play Store et l’App Store regorgent d’applications de recettes pour trouver le plat ou le dessert qui correspondra à votre envie du moment. En voici quelques-unes qui méritent le détour.

Marmiton, la plus populaire

Marmiton, la plus populaire // Source : aufeminin

Plébiscitée par de nombreux gourmands, Marmiton est une plateforme de cuisine sous forme de site web et d’application mobile qui vous propose de découvrir de nouvelles saveurs, tout en gagnant du temps en cuisine. Vous disposerez d’un large choix de recettes partagées par la communauté, que vous pourrez trier selon vos envies et vos goûts. D’autres fonctionnalités très pratiques vous suggèreront d’autres idées de plats selon vos précédentes visites, et selon vos placards. Celles que vous préférez pourront être enregistrées dans vos favoris et vous pourrez vous-même contribuer à enrichir la base de données des recettes en partageant vos propres recettes.

750g, des recettes en vidéo

750g, des recettes en vidéo // Source : Webedia

750g est le grand concurrent de Marmiton. Avec une base de recettes très riche et variée, l’application propose aussi bien des plats préparés par la communauté que des recettes de grands chefs. Que vous ayez envie d’épater vos amis ou de cuisiner plus sain au quotidien, vous trouverez certainement de quoi combler votre estomac affamé. 750g a même pensé aux cuisiniers disposant d’appareils particuliers comme le Thermomix, Cookeo et autre Companion. Mais ce qui est très commode avec 750g, ce sont les vidéos pédagogiques pour réaliser les recettes. Parfois, le jargon culinaire nous dépasse et une vidéo nous explique plus clairement comment faire une julienne, blanchir des légumes ou encore chemiser un moule.

Jow, un assistant culinaire qui peut aussi faire vos courses

Jow, un assistant culinaire qui peut aussi faire vos courses // Source : Jow

Jow dispose aussi d’une large bibliothèque de recettes que vous pouvez trier en fonction de vos goûts, de vos régimes ou de vos contraintes alimentaires (sans gluten, sans lactose, végétarien, etc.). Mais ce qui distingue Jow de ses concurrentes, c’est qu’il simplifie aussi l’étape précédant la réalisation de votre plat : les courses. En effet, en quelques clics, vous pouvez transformer votre recette en liste de courses et, reliée directement à votre enseigne de Drive préférée, passer commande rapidement. Finie la corvée de trouver des idées de recette et encore moins de courir les supermarchés. Vous gagnez ainsi du temps qui sera consacré aux moments les plus plaisants, la cuisine et la dégustation.

Samsung Food, pour les férus d’organisation

Samsung Food, pour les férus d’organisation // Source : Samsung Food

Samsung Food est un peu comme Jow. L’application propose des recettes, mais ne fait pas que cela. En effet, Samsung Food est un assistant culinaire complet, qui vous permet non seulement de trouver des recettes, et d’enregistrer celles que vous préférez dans des collections, mais surtout de les planifier. Vous aurez ainsi une vision d’ensemble des repas de la semaine, et pourrez ajuster pour les équilibrer. Ensuite, il suffira d’un clic pour transformer votre planning en liste de courses, qu’il faudra gérer ensuite en fonction de ce que vous possédez déjà dans vos placards. Autre fonctionnalité pratique de Samsung Food, elle permet d’appliquer d’autres contraintes alimentaires qui peuvent être en rapport avec des objectifs plus personnels comme la perte de poids, ou la prise de masse musculaire.

Supercook, des recettes avec les ingrédients dont vous disposez

Supercook, des recettes avec les ingrédients dont vous disposez // Source : SuperCook

Si vous cherchez l’inspiration dans vos placards, vous risquez d’y passer un bon moment, sauf si vous disposez de Supercook sur votre smartphone ou votre tablette Android ou iOS. En effet, l’application vous invite dans un premier temps à faire l’inventaire de votre cuisine pour y enregistrer tous les ingrédients dont vous disposez (en mode vocal ou en cochant des cases). Avec une base de données de plusieurs millions de recettes, l’application vous trouvera les recettes avec uniquement les ingrédients dont vous disposez. Plus besoin de faire les courses à la dernière minute pour une épice qui dormira ensuite au fond de votre placard.

Frigo Magic, pour une cuisine anti-gaspi

Frigo Magic, pour une cuisine antigaspi // Source : frigomagic.com

Frigo Magic offre une autre façon de cuisiner. Bien que son credo soit de lutter contre le gaspillage alimentaire en proposant des recettes avec les ingrédients que vous avez dans vos placards et dans votre frigo, il va plus loin en proposant un système plus flexible pour trouver et adapter des recettes. Vous pouvez de scanner le code-barres de vos produits ou de les indiquer dans le champ de recherche et l’application trouvera tous les plats qui en contiennent. Vous pourrez aussi indiquer le nombre de convives ou le type de régime à suivre. Si vous choisissez une recette, mais qu’il vous manque un ingrédient, ou que vous n’aimez pas un aliment, vous pouvez le préciser et Frigo Magic se chargera de repérer un ingrédient de substitution. Un système de planification des repas est également proposé, ainsi qu’un module d’enregistrement des recettes favorites.

