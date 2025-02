Lecture Zen Résumer l'article

Les automobilistes qui roulent encore en thermique doivent faire face à de nombreux postes de dépense pour leur véhicule, et l’un des plus importants est évidemment le carburant. Alors quand il faut faire le plein, toute économie est bonne à prendre. Pour vous aider à trouver le carburant le moins cher, voici une sélection d’applications gratuites pour comparer les prix des stations-service.

Que vous soyez un conducteur du quotidien ou occasionnel pour les vacances, passer à la station service pour faire le plein est toujours une épreuve un peu redoutée. Entre flambée des prix des carburants, prix coutant des supermarchés et carburants nouvelle génération qu’on ne trouve pas partout, pas toujours facile de trouver le carburant le moins cher sur votre trajet ou à proximité.

Vous pouvez toujours vous rendre sur le site gouvernemental prix-carburants qui recense et affiche sur une carte interactive, à l’aide de filtres, les points de vente de carburant dans toute la France métropolitaine. Mais son usage n’est pas toujours aisé. En effet, il s’agit d’un service en ligne accessible depuis n’importe quel appareil connecté à internet, mais pas vraiment ergonomique depuis le petit écran d’un smartphone.

Heureusement, des applications, généralement gratuites et collaboratives, peuvent vous géolocaliser et vous indiquer plus rapidement la station service la plus proche ou avec les carburants les moins chers, selon vos priorités.

Si vous ne voulez plus jamais vous embêter à une pompe à essence, passez à l’électrique !

Quelles sont les meilleures applications mobiles gratuites pour trouver la station service la moins chère ?

Essence & Co, la plus populaire

Essence & Co // Source : Pierre AUCLAIR

Essence & Co est l’une des applications les plus téléchargées par les automobilistes soucieux de leurs dépenses. Grâce à sa base de données constamment mise à jour par la communauté et le gouvernement, elle permet d’afficher les prix des stations-service les plus fiables. Son interface intuitive offre une navigation fluide et simplifie la recherche en filtrant les résultats selon le type de carburant souhaité (SP98, SP95-E10, E85, gazole, mais aussi GPL et AdBlue).

L’un de ses atouts majeurs réside dans la personnalisation des alertes : l’utilisateur peut configurer des notifications en fonction des fluctuations de prix à proximité. En plus des prix, l’application propose des informations détaillées sur chaque station, notamment les services complémentaires comme les aires de repos, les boutiques ou les stations de lavage. Et si un automobiliste constate en changement de prix entre la réalité et l’application, il peut le signaler directement dans l’application pour en informer les autres utilisateurs.

Essence / Gasoil Now, la plus intuitive

Essence / Gasoil Now // Source : 03 July Apps Creator

Gasoil Now se distingue par sa rapidité et sa simplicité d’utilisation. Contrairement à d’autres applications plus généralistes, elle se concentre exclusivement sur la recherche de carburant au meilleur prix. Son algorithme intelligent propose un affichage en temps réel des stations les plus proches avec un comparatif détaillé des tarifs (Diesel, Essence, Biodiesel, Superéthanol, GPL et même électrique). En lien avec votre application de navigation GPS, vous pourrez vous y rendre en un clic.

Le service s’appuie sur des données OpenData des tarifs fournis par les stations et ne se fie pas à la communauté d’utilisateurs. On remarquera, par contre, qu’en dehors de la géolocalisation, il est possible de trouver les stations les plus proches d’une adresse, pratique lorsque vous souhaitez localiser la station essence la plus proche de votre lieu de vacances par exemple.

Essence / Gasoil Now – Comparateur Prix Télécharger gratuitement

SLMC, la plus fiable

SLMC // Source : SimonG

SLMC (Station La Moins Chère) est une application mobile gratuite pour Android, qui met l’accent sur la simplicité et l’efficacité. Elle offre une carte interactive des stations-service avec une mise à jour régulière des prix (plusieurs fois par jour) pour garantir une information fiable. Il est également possible de mettre des stations services en favoris pour consulter rapidement leurs prix.

L’application affiche les carburants de France, d’Andorre et d’Espagne, avec prise en charge des intitulés européens des carburants parmi les options. Comme ses concurrents, SLMC permet de calculer l’itinéraire pour vous rendre à la station sélectionnée, via votre application de navigation GPS. On regrettera juste qu’elle ne soit disponible que pour les smartphones Android. Les détenteurs d’un iPhone devront se tourner vers l’une des alternatives de cette sélection.

SLMC : Station La Moins Chère Télécharger gratuitement

Fuel Flash, le carburant le moins cher en Europe

Fuel Flash (Benzinpreis-Blitz) // Source : MW WebWork – Michael Naegler

Fuel Flash se démarque par sa couverture étendue, incluant de nombreux pays européens. En plus de la France, vous pourrez consulter les tarifs des carburants en Espagne, Allemagne, Autriche, Italie, Portugal, et Espagne. L’avantage de cette application pour Android et iOS : son énorme base de données recensant plus de 60 000 stations-service, mises à jour en permanence grâce aux informations officielles. Notez qu’il est possible de signaler des erreurs depuis l’application.

Fuel Flash permet de comparer rapidement les prix entre différentes zones géographiques, mais aussi de visualiser les fluctuations des prix grâce à un historique. L’application intègre également une fonctionnalité de tri avancée permettant de filtrer les résultats selon divers critères comme la disponibilité des carburants spécifiques ou la présence de services additionnels.

Fuel Flash (Benzinpreis-Blitz) Télécharger gratuitement

Waze, navigation GPS et affichage des prix du carburant

Waze – GPS, Maps & Traffic // Source : Waze navigation

Waze, bien que principalement reconnue comme une application de navigation, offre aussi un service de recherche et d’affichage des prix des carburants. Il vous faudra, au préalable, préciser le carburant associé à votre véhicule et activer la location des stations service. L’un des avantages majeurs de Waze est son intégration fluide avec la navigation GPS, permettant aux conducteurs de trouver en un instant la station la plus économique sur leur itinéraire sans avoir à effectuer une recherche manuelle.

La communauté, qui fait la force de Waze, est là encore mise à contribution, en signalant les erreurs ou les changements de tarifs. Enfin, sa compatibilité avec les assistants vocaux facilite son utilisation en conduisant, rendant la consultation des stations plus sûre et pratique.

Waze – GPS, Maps & Traffic Télécharger gratuitement

Chargeprice, pour les conducteurs de voiture électrique ou hybride rechargeable

Chargeprice : bornes et prix // Source : Chargeprice

Si le carburant de votre voiture est l’électricité, vous avez aussi le droit de comparer les prix et de faire attention à votre budget. Chargeprice est une application essentielle pour les conducteurs de voitures électriques à la recherche des meilleures options de recharge. Elle se présente comme le premier comparateur de prix de recharge et permet de comparer les prix des bornes en fonction de l’opérateur et du type de recharge souhaité.

Son interface claire et ergonomique facilite la localisation des stations adaptées aux différents modèles de véhicules électriques. Elle prend en charge les abonnements et les cartes de recharge, permettant à l’utilisateur de voir en un coup d’œil les tarifs applicables selon son propre forfait. Chargeprice tient également compte des éventuels frais supplémentaires liés à l’utilisation d’une borne, et indique même le temps de recharge nécessaire. Grâce à sa couverture étendue en Europe, elle constitue un outil indispensable pour les trajets longue distance en véhicule électrique.

Chargeprice : bornes et prix Télécharger gratuitement

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+