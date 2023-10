Promise par Apple le week-end dernier, la mise à jour iOS 17.0.3 vient, normalement, régler le problème de surchauffe dont se plaint une partie des propriétaires d’iPhone 15 Pro ou d’iPhone 15 Pro Max. Elle est à installer d’urgence, pour régler au passage d’autres défauts de jeunesse.

Commercialisés depuis le 22 septembre, les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max ont rapidement inquiété certains de leurs propriétaires à cause d’un problème de « surchauffe ». Apple étant Apple, la température des nouveaux iPhone s’est rapidement retrouvée en une de la presse, alors que de nombreux comptes sur les réseaux sociaux se sont jetés sur l’affaire, prédisant dans certains cas un rappel imminent des iPhone 15, qui seraient « défaillants ». De son côté, Numerama avait mis en avant dans son test une chauffe plus élevée que les années précédentes, que nous pensions liée à l’utilisation du titane, qui répand plus la chaleur que l’acier.

Le 30 septembre, Apple a communiqué sur cette situation. Auprès de Numerama et d’autres médias, la marque a expliqué avoir « identifié quelques conditions qui peuvent faire que l’iPhone fonctionne plus chaudement que prévu ». Apple a précisé qu’il s’agissait de problèmes logiciels, en partie dus à iOS 17, qu’il peut donc facilement corriger. Voici iOS 17.0.3, publié le 4 octobre, qui intègre un correctif anti-surchauffe.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Comment expliquer la surchauffe des iPhone 15 Pro ?

Que s’est-il passé ? Le plus probable est que les iPhone 15 Pro, avec leur nouvelle puce A17 Pro, ont rencontré un bug lié à des tâches exécutées en arrière-plan.

Il est facile d’imaginer que certains processus système avaient pour défaut de saturer trop rapidement le CPU, ce qui pouvait provoquer une surchauffe de la puce. Un problème que l’on imagine commun à tous les iPhone (le 14 Pro Max surchauffait beaucoup sous iOS 17 bêta), mais amplifié par le titane présent tout autour de l’appareil. Puisque ce matériau dissipe mieux la chaleur, ce qui est bon pour éviter les ralentissements, l’iPhone devient brûlant partout, alors que les précédents modèles ne le sont qu’au dos, au niveau de la puce (à droite de l’appareil photo).

Les notes de mise à jour. // Source : Numerama

Avec iOS 17.0.3, on imagine qu’Apple a réglé le problème des processus système défaillants. La marque promet que sa puce A17 Pro n’est pas plus bridée avec la mise à jour, ce qui laisse penser que le problème ne concerne vraiment pas le matériel. Apple a aussi indiqué que d’autres applications tierces, comme Uber par exemple, souffrent d’un bug similaire. Leur utilisation pourrait continuer à faire surchauffer les iPhone 15 Pro, jusqu’à ce que leurs développeurs règlent le problème.

« Nous avons également trouvé un bug dans iOS 17 qui affecte certains utilisateurs et qui sera corrigé dans une mise à jour logicielle. Un autre problème concerne certaines mises à jour récentes d’applications tierces qui entraînent une surcharge du système. Nous travaillons avec ces développeurs d’applications sur des correctifs qui sont en cours de déploiement » expliquait Apple le 30 septembre.

iOS 17.0.3 va-t-il régler les problèmes de surchauffe ?

Seule inconnue au moment de l’écriture de cet article : Apple a-t-il vraiment corrigé le problème ? Les propriétaires d’un iPhone 15 Pro devraient rapidement pouvoir répondre à cette question, dès qu’ils joueront un peu avec leur nouveau smartphone. On peut aussi se demander quel impact aura cette mise à jour sur l’autonomie des iPhone 15 Pro, qui peuvent avoir perdu plus de batterie à cause de la surchauffe de leur puce (et des tâches en arrière-plan). On espère qu’Apple a bien fait les choses et que le problème n’est pas plus profond.