Billbil-kun, spécialiste de la divulgation de produits pas encore annoncés, dit avoir obtenu des informations sur le lancement de la nouvelle PlayStation 5 Pro. S’il dit vrai, son annonce devrait intervenir avant mi-septembre.

Ce n’est un secret pour personne, Sony s’apprête à commercialiser une version plus puissante de sa PlayStation 5. La PS5 Pro, qui n’a plus beaucoup de mystères (sa fiche technique a intégralement fuité début 2024), devrait être commercialisée d’ici la fin de l’année. Reste à savoir quand Sony l’annoncera, à quoi elle ressemblera et quelles seront ses nouveautés exclusives ?

Sur le site de Dealabs, le leaker Billbil-kun, qui a pour habitude d’obtenir des informations sur des produits pas encore annoncés, a peut-être la réponse. Selon ses indiscrétions, la présentation de la PS5 Pro aura lieu « au cours de la première quinzaine de septembre 2024 ».

Trois bandes au lieu d’une bande : un moyen de reconnaître la PS5 Pro ?

Billbil-kun dit avoir vu des photos de la boîte de la PS5 Pro, mais refuse de les partager pour éviter d’entrer en confrontation avec Sony.

À la place, il propose un croquis de ce qu’on devrait pouvoir voir sur l’emballage. On y découvre une PS5 Pro extrêmement comparable à la PS5 Slim, avec pour principale différence trois bandes au milieu au lieu d’une seule. La console devrait aussi être un peu plus épaisse.

Croquis de la PS5 Pro selon Dealabs. // Source : Dealabs

Le modèle que le leaker a pu voir est blanc, comme les PS5 Fat et PS5 Slim. Il dispose de deux ports USB-C à l’avant, comme sur la console lancée fin 2023. Billbil-kun indique qu’il n’y a pas de lecteur disque sur l’emballage qu’il a vu, mais ce n’est pas vraiment étonnant. Comme avec les autres PS5, Sony pourrait commercialiser deux modèles (et proposer le lecteur Blu-Ray en option).

Pas de nouvelle manette

Toujours selon le leaker, la PS5 Pro ne devrait pas être accompagnée d’une version mise à jour de la manette Dualsense. Sony devrait proposer la même chose, en se concentrant sur les performances de la PS5 Pro. On parle notamment d’une puissance de 33,5 TFlops (contre 10,3 aujourd’hui) et d’une meilleure bande passante pour la mémoire. Le tout devrait rendre le jeu en 4K natif et 60 fps possible, notamment avec des jeux comme GTA VI.

Sony va-t-il annoncer la PS5 Pro dans les prochains jours par communiqué de presse ? Dans une conférence PlayStation Showcase ? C’est difficile à dire. L’annonce de la console semble néanmoins imminente.

