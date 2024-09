Lecture Zen Résumer l'article

Apple a une nouvelle fois levé le voile sur ses dernières innovations, en annonçant la sortie de plusieurs produits très attendus. Voici un récapitulatif complet des prix des nouveaux iPhone 16, AirPods 4, et Apple Watch 10.

Comme chaque année, la Keynote de septembre est l’événement Apple le plus attendu. Et pour cause, aujourd’hui, Apple a dévoilé ses nouveaux iPhone. Ce sont, sans surprise, les vedettes de la conférence. Tout comme la génération précédente, l’iPhone 16 se décline en quatre versions :

Aux côtés de ces nouveaux smartphones, on retrouve également trois nouveaux produits qui viennent enrichir son écosystème déjà bien fourni :

Vous cherchez les prix de tous ces nouveaux appareils dans les nombreuses déclinaisons de taille ou de stockage ? Eh bien, vous êtes au bon endroit, voici le récapitulatif de Numerama concernant les prix de ces nouveaux produits estampillés par la firme de Cupertino.

iPhone 16 et 16 Plus : quels sont les prix des nouveaux smartphones d’Apple ?

L’iPhone 16 et 16 Plus profite d’écrans OLED de 6,1 et 6,7 pouces. En plus du bouton Action, il embarque un tout nouveau bouton Camera Control fait son apparition, idéal pour capturer des photos en mode paysage. Grâce à l’intégration de l’IA Apple Intelligence, ce bouton permet également d’obtenir des informations en temps réel sur l’environnement capturé. Les smartphones de dernière génération d’Apple sont, non seulement, déclinés en plusieurs versions (Plus, Pro et Pro Max), mais offre également une large option de capacités de stockage.Pour les smartphones standards de la gamme, le 16 et 16 Plus, les capacités de stockage évoluent entre 128 Go et 512 Go.

iPhone 16 Prix 128 Go 969 € 256 Go 1 099 € 512 Go 1 349 € Prix de l’iPhone 16

iPhone 16 Plus Prix 128 Go 1 119 € 256 Go 1 249 € 512 Go 1 499 € Prix de l’iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro et 16 Pro Max : quels sont les prix des nouveaux smartphones haut de gamme d’Apple ?

Les iPhone 16 Pro et Pro Max profite d’écrans plus grands et de bordures ultra-fines, atteignant respectivement 6,3 pouces pour le Pro et 6,9 pouces pour le Pro Max. Toujours dotés d’un châssis en titane, mais cette fois-ci encore plus solide de Grade 5. Ces modèles sont équipés du nouveau SoC Apple A18 Pro gravé en 3 nm, offrant des performances poussées, notamment pour les tâches les plus gourmandes, ainsi que des capacités graphiques solides. Côté photo, on retrouve trois capteurs puissants : un principal de 48 MP (f/1.78), un ultra-grand angle de 48 MP (f/2.2) et un téléobjectif de 12 MP (f/2.8). Les deux modèles permettent l’enregistrement vidéo en 4K à 120 fps et en 8K.

Pour les versions Pro, on retrouve comme à l’accoutumée une plus grande variété de stockage, allant jusqu’à 1 To.

iPhone 16 Pro Prix 128 Go 1 229 € 256 Go 1 359 € 512 Go 1 609 € 1 To 1 859 € Prix de l’iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max Prix 256 Go 1 479 € 512 Go 1 729 € 1 To 1 979 € Prix de l’iPhone 16 Pro Max

Apple Watch Series 10 : quels sont les prix des nouvelles montres connectées d’Apple ?

Les derniers iPhones n’étaient pas les seuls produits à l’honneur durant cette keynote. En effet, Apple en a profité pour dévoiler sa dernière montre connectée, et pas des moindres, puisqu’il s’agit de la 10ᵉ génération du modèle. Celle-ci est disponible en deux tailles, 44 mm et 48 mm, mais aussi en deux matériaux : titane ou aluminium.

Apple Watch Series 10 Prix 44 mm (aluminium) 449 € 48 mm (aluminium) 479 € 44 mm (titane) 799 € 48 mm (titane) 849 € Prix de l’Apple Watch Series 10

AirPods 4 et AirPods Pro Max : quel sont les prix des nouveaux écouteurs et casque d’Apple ?

Les AirPods profitent aussi d’un coup de frais avec la 4ᵉ version des écouteurs Bluetooth. Cette fois, les remplaçants des AirPods 3, sont déclinés en deux versions, à savoir une standard et une avec la réduction de bruit active.

Apple AirPods 4 Prix Avec réduction de bruit 149 € Sans réduction de bruit 199 € Prix des AirPods 4

Le casque d’Apple est la surprise de cette année avec une nouvelle version mise à jour. Le nouveau casque dispose maintenant d’un port connectique USB-C remplaçant le bon vieux lightning. Il est proposé à 579 €.

Le catalogue est donc bien rempli cette année encore. Comptez sur Numerama pour vous proposer des essais exclusifs et des tests des dernières nouveautés d’ici les prochains jours, que ce soit à travers des articles ou des vidéos.

