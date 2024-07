Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La Galaxy Watch Ultra est une montre connectée haut de gamme de Samsung, principalement pour les activités outdoor. C’est aussi une excellente alternative à l’Apple Watch Ultra. Elle est déjà moins chère grâce à plusieurs réductions.

C’est quoi, la promo sur la montre connectée de Samsung ?

La Samsung Galaxy Watch Ultra est commercialisée 699 € sur le store de Samsung. Elle est proposée au prix de 599 € sur Boulanger, grâce au code 100WULTRAL à rentrer dans le panier. À cela s’ajoute un bonus de reprise de 100 € sur votre ancien appareil (smartphone, tablette ou montre connectée).

Enfin, si vous êtes membres Club, vous profitez en plus de 80 € de remise immédiate.

C’est quoi, cette montre connectée de Samsung ?

La Samsung Galaxy Watch Ultra vient concurrencer l’Apple Watch Ultra dans le segment des montres connectées ultra haut de gamme. Avec ses dimensions de 47,4 × 47,4 × 12,1 mm pour un poids de 60,5 g, la montre est massive et ne conviendra pas à tous les poignets. Modèle premium oblige, les finitions sont excellentes, et la Watch Ultra possède un cadran en titane de grade 4, pour une meilleure résistance aux rayures et aux chocs. La montre est certifiée IP68 pour une immersion dans l’eau douce à 1,5 mètre de profondeur pendant 30 minutes.

Le cadran de forme carrée intègre une dalle ronde AMOLED de 1,47 pouce d’une résolution de 480 × 480 pixels. La luminosité est excellente et vous pourrez lire sans problème les informations de la montre en extérieur, même en plein soleil. Sur le côté droit, plusieurs boutons facilement accessibles sont disponibles pour naviguer dans les menus. Le nouveau bouton d’action personnalisable permet quant à lui de lancer des exercices rapidement. La montre de Samsung est aussi parfaitement fluide, grâce à sa puce Exynos 1000, 32 Go de stockage et 2 Go de RAM.

Apple Watch Ultra 2 vs Galaxy Watch Ultra // Nicolas Lellouche

Est-ce que la Galaxy Watch Ultra vaut le coup à ce prix ?

À moins de 500 €, c’est une très bonne affaire pour une montre connectée très haut de gamme récente. La Samsung Galaxy Watch Ultra embarque un capteur de fréquence cardiaque optique nouvelle génération plus précis. Vous retrouverez aussi les classiques accéléromètre, tensiomètre, gyroscope, baromètre, boussole et capteur de température. Au rang des nouveautés par rapport aux autres montres du fabricant, le profil d’entraînement Multisport vous permet d’enregistrer trois activités différentes sur une même séance, idéal si vous vous entraînez pour un triathlon.

Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, comptez environ deux jours d’utilisation avant de passer par la case recharge. La montre se recharge en 2 h, via le câble USB-C fourni.

