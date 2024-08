Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Révélée en juillet dernier lors de la conférence annuelle Samsung Unpacked, la montre premium Galaxy Watch Ultra se trouve déjà aux prix des modèles standards.

C’est quoi, cette promotion sur cette Galaxy Watch Ultra ?

Sortie le 24 juillet dernier, la Galaxy Watch Ultra (tous coloris confondus) est normalement proposée au prix catalogue de 699 €. En ce moment, elle affiche une réduction pouvant faire baisser son prix à 399 € en cumulant les offres de Boulanger.

Premièrement, le code 100WULTRAL permet d’obtenir une réduction de 100 € dans le panier. Avec cette réduction, il est possible d’ajouter 100 € supplémentaires en adhérant au programme « Le Club » de Boulanger. Ce programme est gratuit et vous permet d’accumuler 1 % de cashback sur vos achats. En plus de ces 200 €, il est possible d’ajouter une réduction supplémentaire avec une offre de reprise boostée à 100 €, ce qui nous amène à 399 €.

C’est quoi, cette montre Samsung ?

La Galaxy Watch Ultra est la première montre haut de gamme de Samsung. Sur le marché depuis un mois, elle a pour objectif de concurrencer directement l’Apple Watch Ultra 2, comme son nom l’indique.

Différents de modèles standards, la montre connectée arbore un châssis massif avec un cadran carré de 47 mm pour une épaisseur de 12 mm. Dans celui-ci, on retrouve un écran rond Super AMOLED au format 480 x 480 de 1,5 pouce, protégé par du verre saphir. Avec des pics à 3000 nits, il est ultra-lumineux, de quoi voir même en étant surexposé au soleil. Son format et sa construction sont parés pour affronter des conditions extrêmes, notamment pour faire de la plongée grâce à ses 10 ATM de résistance (garantissant une résistance jusqu’à 100 mètres de profondeur). La marque annonce même une résistance à la température extrême jusqu’à 55 degrés et 9 000 mètres d’altitude.

Côté performances, cette montre connectée est équipée d’une puce Exynos 1000 gravée en 3 nm, accompagnée de 32 Go de stockage et de 2 Go de RAM. Cette configuration robuste garantit non seulement une expérience fluide sous Wear OS 5.0, mais aussi une gestion efficace des données collectées par ses 13 capteurs intégrés. Parmi ces capteurs, on retrouve des fonctionnalités avancées telles que le suivi du rythme cardiaque, la mesure du taux d’oxygène dans le sang, ainsi qu’un impédancemètre permettant d’analyser la composition corporelle.

Au-delà des fonctions orientées sur la santé et le sport, la montre connectée permet tout un tas de raccourcis qui peuvent vous faire gagner du temps sans sortir votre smartphone. De nombreuses applications sont compatibles, et le GPS est plutôt précis, de quoi se repérer un peu partout.

À ce prix, cette Galaxy Watch Ultra est-il une bonne affaire ?

À ce prix, c’est tout simplement une excellente affaire. Avec une autonomie annoncée à 100 heures, cet appareil est aujourd’hui ce qui se fait de mieux dans les montres connectées sous Android. En ce moment, vous pouvez l’obtenir quasiment au prix du modèle inférieur, la Galaxy Watch 7, donc le choix est vite fait.

À noter qu’en plus des offres, vous pouvez obtenir 50 % de réduction sur les écrans de protection, de quoi renforcer encore plus l’écran déjà bien protégé par le verre saphir.

