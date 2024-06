Lecture Zen Résumer l'article

Disponible en exclusivité sur l’ordinateur spatial d’Apple, l’expérience « What If…? An Immersive Story » transforme le porteur du casque Vision Pro en un héros Marvel, qui doit récupérer les gemmes de l’infini pour sauver le multivers. Elle mélange réalité augmentée, réalité virtuelle et cinéma 3D dans un format inédit dans l’industrie du divertissement.

Ironiquement, le moment le plus impressionnant de l’expérience What If…? An Immersive Story pour Apple Vision Pro est son générique. Tout le monde a déjà vu l’emblématique introduction du Marvel Cinematic Universe (MCU), mais qui peut se vanter d’avoir déjà été à l’intérieur ? Dans l’application What If, on est d’abord dans une salle de cinéma virtuelle, avec le générique Marvel devant nous. Quand la musique retentit, l’utilisateur est projeté à l’intérieur du logo, qui recouvre son environnement réel à 360 degrés. Difficile de ne pas être impressionné, surtout quand on connaît par cœur les 33 films du MCU.

Le générique Marvel… de l’intérieur. Avec un salon derrière. // Source : Numerama

What If…? An Immersive Story est une drôle d’expérience. Montrée pour la première fois en juin 2023 lors de l’annonce du casque d’Apple, elle était initialement présentée comme du contenu immersif pour l’application Disney+. Un an plus tard, la voilà disponible sous la forme d’une application indépendante, qui pèse tout de même 3,8 Go. Son objectif semble de montrer de quoi l’ordinateur spatial d’Apple est capable, en misant tout sur l’art de raconter des histoires.

Réalité augmentée, réalité virtuelle et vidéos en 3D… L’art de tout mélanger

Pour vous convaincre d’acheter son casque, Apple mise sur différents types de contenus :

Les vidéos 2D , qui prennent la forme de téléviseurs flottants. On peut en faire des petites fenêtres ou les placer dans un cinéma géant.

, qui prennent la forme de téléviseurs flottants. On peut en faire des petites fenêtres ou les placer dans un cinéma géant. Les vidéos 3D , qui suivent la même logique, mais projettent une image différente dans chaque œil. Elles procurent une sensation de profondeur semblable à la 3D du cinéma.

, qui suivent la même logique, mais projettent une image différente dans chaque œil. Elles procurent une sensation de profondeur semblable à la 3D du cinéma. Les Apple Immersive Video , du contenu exclusif filmé en 3D à 180 degrés, avec des caméras 8K. Il s’agit de vidéos immersives avec lesquelles on ne peut pas interagir, mais le résultat est absolument bluffant. On se croirait téléporté.

, du contenu exclusif filmé en 3D à 180 degrés, avec des caméras 8K. Il s’agit de vidéos immersives avec lesquelles on ne peut pas interagir, mais le résultat est absolument bluffant. On se croirait téléporté. Les applications VR (réalité virtuelle), qui projettent l’utilisateur dans un monde complètement virtuel. On ne voit pas le vrai monde (sauf ses mains et ses bras).

(réalité virtuelle), qui projettent l’utilisateur dans un monde complètement virtuel. On ne voit pas le vrai monde (sauf ses mains et ses bras). Les contenus AR (réalité augmentée), qui permettent de voir des éléments virtuels dans le monde réel. On peut, par exemple, jouer aux échecs avec un échiquier virtuel.

Game Board permet d’ajouter des jeux de société en réalité augmentée dans le vrai monde. // Source : Numerama

Choisir, c’est renoncer, et Disney l’a bien compris. What If…? An Immersive Story est une combinaison de toutes les technologies mentionnées dans le paragraphe ci-dessus.

Pour raconter son histoire, l’expérience immersive Marvel fait le choix de réunir toutes les capacités du casque d’Apple au même endroit. Il s’agit, sans le moindre doute, de la démo technologique la plus impressionnante sur Vision Pro en juin 2024, à tel point que l’on se demande pourquoi Apple n’est pas présenté comme un de ses codéveloppeurs. Au vu du lien qui unit l’entreprise de Tim Cook et le géant du divertissement, il est difficile de ne pas imaginer Apple parmi les investigateurs du projet.

Entre deux niveaux, What If vous ramène à la maison, avec le Gardien et Wong qui se balade chez vous. // Source : Numerama

Dans What If…? An Immersive Story, vous êtes d’abord dans le vrai monde, jusqu’à ce que le Gardien (the Watcher) débarque dans votre salon en réalité augmentée (accompagné de Wong, l’acolyte de Dr. Strange). Doublé par l’excellent Jeffrey Wright (il n’y a pas encore de VF, malgré l’arrivée semble-t-il imminente du Vision Pro en France), le Gardien vous raconte votre prophétie. Vous allez devoir récupérer les pierres d’infinité pour sauver le multivers, en vous rendant dans des scènes de la série animée.

C’est ici que les genres se mélangent :

On est parfois chez soi, en réalité augmentée (avec les personnages qui se baladent dans son salon, avec une remarquable compréhension des espaces).

On est parfois sur une planète extraterrestre, en réalité virtuelle (on se téléporte ailleurs sans notion du monde réel).

On est aussi entre les deux, avec des portails de téléportation qui permettent de mélanger les environnements.

Et, dans certains cas, What If…? An Immersive Story fait le choix de vous projeter un bout d’épisode, en 3D, sous la forme d’une fenêtre flottante. C’est comme si Disney n’avait pas su choisir quelle était la meilleure façon de raconter une histoire.

Avant de nous téléporter quelque part, What If fait le choix étrange de nous montrer un bout d’épisode dans une fenêtre. // Source : Numerama

Malgré tout, le mélange entre VR et AR est convaincant. L’usage des portails de téléportation pour passer de son salon à la planète Titan, pour affronter Thanos, est plaisante. Reste à mesurer son intérêt, puisque What If est assez ennuyeux.

Un jeu vidéo qui n’en est pas vraiment un… Quand What If tombe dans l’ennui

Technologiquement parlant, What If…? An Immersive Story est réussi. Il n’existe aucune application qui mélange aussi bien les différentes capacités d’un casque de réalité mixte/virtuelle, ce qui en fait une expérience à la hauteur des souhaits de son développeur. Il est impossible de ne pas être impressionné par le réalisme de l’expérience, même si les graphismes animés peuvent toujours être améliorés.

Le détourage des mains est rarement parfait, mais l’illusion suffit à tromper le cerveau. Ici, Wong apprend à créer un bouclier avec son poing. // Source : Numerama

Malgré tout, on ne peut s’empêcher de se demander si What If…? An Immersive Story a un potentiel autre que la démo technique. Notre premier constat n’est pas très rassurant : on s’ennuie rapidement dans cette expérience immersive. On fait les mêmes choses constamment, avec des temps longs quand on passe d’une séquence à une autre. Il est difficile d’enchaîner l’histoire d’un seul coup, malgré la claque visuelle. Il ne faut pas nier la faiblesse de l’écriture dans ce phénomène, mais il est aussi probable que les changements constants contribuent à la lassitude.

La dimension vidéoludique de What If est aussi étrange, puisque toutes les actions se font avec les mains. On peut créer des boucliers, attraper des objets à distance, collecter les gemmes… Les premières interactions sont plaisantes, mais on se perd rapidement. On peut aussi déplorer que toutes ces actions soient inutiles, car elles n’ont aucun impact sur l’histoire. Si vous n’arrivez pas à faire une activité à temps, la cinématique recommencera. Des mains virtuelles flottent d’ailleurs au milieu de l’écran pour nous dire quoi faire, ce qui est plutôt redondant…

Capturer Thanos en créant une ligne avec ses doigts : un objectif de vie réussi. // Source : Numerama

What If…? An Immersive Story est une nouvelle preuve de la domination technologique du Apple Vision Pro sur sa catégorie, mais n’est pas assez convaincant pour réinventer le storytelling. Certains développeurs de jeux pourraient s’en inspirer, mais l’industrie du cinéma n’a pas grand-chose à gagner. Le format Apple Immersive Video, avec ses contenus 8K 3D à 180 degrés, a un potentiel supérieur. À quand un épisode Marvel dans cette qualité ? Toutes les personnes à qui nous avons fait essayer le casque plébiscitent les vidéos immersives d’Apple.

