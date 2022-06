Les smartphones Android offrent une palette étendue de fonctionnalités, en particulier avec les versions les plus récentes du système d’exploitation. Mais si certaines options sont évidentes, d’autres, très pratiques, méritent d’être davantage mises en avant.

Activer le mode invité pour prêter son smartphone Android

Le smartphone est la porte d’entrée vers notre vie numérique. Par conséquent, prêter son téléphone à quelqu’un n’est pas un geste si facile que cela. Mais, il est possible d’enjamber cette réticence naturelle en activant le mode invité sur Android. Cela instaure un profil cloisonné, qui met hors d’atteindre ses photos, applications et contacts.

Il est possible de créer un profil « invité » que vous pouvez activer avant de prêter votre smartphone à quelqu’un. Y compris votre enfant, d’ailleurs. // Source : capture d’écran

Déverrouiller automatiquement son téléphone Android chez soi

Il est possible de configurer son smartphone Android pour qu’il se déverrouille automatiquement chez soi. Cela nécessite de régler le paramètre au préalable et de mobiliser la géolocalisation, afin d’ajouter votre domicile comme un « lieu vérifié ». Vous pouvez d’ailleurs en ajouter d’autres si vous le souhaitez. Pratique pour éviter de taper le code de déverrouillage systématiquement.

L’option permet de ne pas exiger un code de déverrouillage dans les lieux que vous avez préalablement défini. // Source : Corentin Béchade pour Numerama

Désactiver le pistage publicitaire sur Android

Google attribue pour chaque smartphone Android un identifiant publicitaire unique. Celui-ci sert à des tiers — des annonceurs — pour profiler les individus et leur servir de la publicité personnalisée. Il n’est pas possible de désactiver la publicité. Cependant, vous pouvez supprimer l’identifier publicitaire : à la place, les annonces proposées seront génériques.

Vous pouvez délaisser les publicités ciblées pour des publicités génériques. // Source : Capture d’écran

Changer le moteur de recherche par défaut sur Android

Si vous avez reçu dernièrement un nouveau smartphone Android, le système vous a forcément demandé quel moteur de recherche par défaut vous souhaitiez utiliser. Mais, il est possible de modifier ce paramètre n’importe quand. Cela vous permet de sortir un peu de Google et d’aller explorer le web autrement qu’à travers l’index de la firme de Mountain View.

Vous pouvez parcourir le web sans passer par le moteur de recherche de Google. // Source : Google

Relier son smartphone Android à Windows 10 pour envoyer des SMS et appeler

On pourrait dire que c’est à la fois une astuce pour Android et pour Windows 10. Le système d’exploitation de Microsoft comporte une fonctionnalité méconnue qui sert à relier son smartphone Android, et ainsi accéder à des options pouvant être très utiles. Une fois les deux systèmes raccordés, vous pouvez notamment envoyer des SMS et passer des appels avec Windows 10.