Depuis 2015, Apple permet aux secouristes d’accéder à certaines informations importantes en cas d’urgence. Encore faut-il avoir configuré la fonction.

Verrouillé, un iPhone ne peut pas faire grand-chose. Il permet d’accéder à l’heure, au contrôle du volume, à l’appareil photo, à la lampe torche et à la calculatrice… Et c’est à peu près tout. Il faut impérativement un code pour le déverrouiller et lancer une application, à moins que l’on soit dans une situation d’urgence.

En effet, même sans carte SIM, un iPhone peut passer un appel vers un numéro autorisé (112, 15, 17, 18…). Il suffit de toucher l’option « Urgence » en bas à gauche du menu de saisie de code pour accéder à cette option. À cet endroit, il y a aussi la fiche médicale. Mais il faut la configurer avant. On vous explique comment faire, que vous soyez néo-propriétaire d’un iPhone ou utilisateur de longue date.

Une fonction qui peut sauver la vie

Qui se souvient des contacts ICE ? À une époque, on conseillait aux personnes de rajouter la mention « ICE » dans les noms des contacts de leurs parents ou de leurs conjoints. Cette mention, qui veut dire « In Case of Emergency » (en cas d’urgence), permet à un secouriste d’appeler la bonne personne en cas d’urgence. Aujourd’hui, elle n’est plus nécessaire.

Grâce à la fiche médicale, les secouristes peuvent accéder à plein d’informations capitales dans un seul et même endroit. Prénom, nom, âge, allergies, antécédents médicaux, groupe sanguin, médicaments pris, poids, taille, langues parlées… La fiche médicale, qui doit être remplie manuellement, peut vraiment sauver une vie. Elle contient aussi une liste « contacts d’urgence » dans laquelle on peut lier les fiches de ses proches, tout en indiquant ses liens (parents, amis, partenaires…).

Comment configurer sa fiche médicale ?

La fiche médicale des iPhone se configure dans l’application Santé, préinstallée depuis iOS 9. Cette application peut être supprimée, mais vous pouvez la récupérer sur l’App Store à tout moment. Pour accéder à la fiche médicale, il faut :

Ouvrir l’application Santé .

. Cliquer sur la photo (ou l’image générique) en haut à droite , qui correspondent à son profil.

, qui correspondent à son profil. Choisir Fiche médicale .

. Remplir ses données et choisir ses contacts d’urgence, puis valider avec OK.

Après ça, pensez bien à activer les options « Afficher en mode verrouillé » et « Appel d’urgence ». L’une permet aux secouristes d’y accéder à tout moment, l’autre à Apple d’envoyer ses données aux services d’urgence au cas en cas d’accident.

SOS, accident ou appel satellitaire : les autres utilités de la fiche médicale

Il n’y a pas que les secouristes qui peuvent se servir de la fiche médicale. Par exemple, si vous déclenchez un SOS (en appuyant 5 fois sur le bouton latéral, en cas de chute violente ou d’intrusion chez vous par exemple), Apple peut envoyer ses données aux services d’urgences. Juste au cas où.

Autres exemples : la fiche médicale est automatiquement envoyée en cas d’un grave accident de voiture, sans réponse rapide de votre part, ou en cas de communication satellitaire d’urgence. La fiche médicale vous fera alors gagner du temps, puisqu’Apple enverra automatiquement les bonnes informations sur l’identité de la personne en danger.