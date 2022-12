L’iPhone d’Apple regorge de fonctionnalités. Certaines sont évidentes et connues de toutes et tous. D’autres sont plus discrètes, voire sont méconnues. En voici cinq que tout le monde devrait connaître.

Vous avez en main un tout nouvel iPhone dernier cri ? À chaque nouvelle itération du téléphone portable d’Apple, et à chaque grande version d’iOS, des fonctions supplémentaires sont proposées. Celles-ci ne sont pas toujours bien connues, à l’image des petites options cachées d’iOS 16. Il existe aussi quelques astuces qui méritent d’être davantage mises en avant.

Caster l’écran de son iPhone sur son Mac

Vous connaissez peut-être déjà la méthode pour caster l’écran de votre iPhone vers votre téléviseur. Il est possible de faire pareil avec son Mac. Apple permet de caster son iPhone vers son ordinateur en deux clics à peine. Cette fonctionnalité est surtout pratique pour diffuser une vidéo ou de la musique. Cela peut aussi servir pour des diapositives.

Diffusez votre iPad ou votre iPhone sur Mac. // Source : Photo Numerama

Prendre une capture d’écran sur iPhone

Selon que vous possédiez un téléphone avec un bouton « Home » ou non, la façon pour prendre une capture d’écran sur iPhone change. Dans un cas, il faudra vous servir d’une combinaison impliquant ce fameux bouton. Dans l’autre, non. Il existe un raccourci depuis iOS 14, consistant à tapoter l’iPhone dans le dos. Et l’on vous dit aussi comment capturer une page web entière.

L’astuce méconnue : le tapotement dans le dos de l’iPhone depuis iOS 14. // Source : Numerama

Masquer des applications de votre écran d’iPhone sans les désinstaller

Les applications dont vous n’avez pas une utilité au quotidien n’ont pas toujours besoin d’être désinstallées. Vous pouvez simplement les masquer de l’écran d’accueil de l’iPhone. Apple fournit cette option depuis iOS 14 et, donc, dans tous les téléphones depuis l’iPhone 6S. L’application restera installée, mais ne sera plus visible. Elle figurera dans une discrète bibliothèque d’apps.

Le masquage des applications est utile pour mettre un peu d’ordre dans son téléphone. // Source : Louise Audry pour Numerama

Localiser un iPhone perdu ou volé

Grâce aux fonctionnalités de géolocalisation, la perte d’un smartphone est de moins en moins un problème. Que vous le perdiez ou qu’on vous le vole, Google et Apple ont une option sur Android et iOS fort pratique pour localiser son appareil. Voici, du côté de la firme de Cupertino, comment localiser un iPhone. Cela marche aussi avec l’iPad et le Mac.

L’application Localiser peut vous tirer d’un mauvais pas. // Source : Numerama

Scanner du texte depuis l’appareil photo

Vous pouvez scanner du texte directement depuis l’appareil photo de l’iPhone. C’est l’option « Live Text » qui mobilise une technologie de détection des caractères. Elle est très pratique pour récupérer du texte et le manipuler, ou bien pour traduire des mots dans votre langue, si vous êtes en déplacement à l’étranger (utile en lisant un menu, par exemple !).