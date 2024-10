Lecture Zen Résumer l'article

Ça y est : nous sommes passés à l’heure d’hiver. Une heure de sommeil (et de week-end !) en plus, ça fait du bien. Mais c’est moins agréable quand son iPhone ou son smartphone Android ne s’est pas bien réglé. Voici comment forcer le changement d’heure sur votre téléphone.

Le passage à l’heure d’hiver n’est pas de tout repos. Cette année encore, nous avons changé d’heure, dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 octobre 2024 — alors que l’on s’attend à chaque fois à ce que ce soit le dernier changement d’heure. Heureusement, les smartphones facilitent les choses : ils changent d’heure tout seuls ! Ça, c’est dans la théorie ; dans la pratique, il arrive qu’ils ne changent pas. Voici comment forcer la synchronisation de l’heure de votre iPhone ou de votre smartphone Android.

Le problème avec le changement d’heure automatique des téléphones portables

Le changement d’heure, on l’a presque oublié aujourd’hui : ce n’est qu’en se réveillant au matin que l’on s’aperçoit qu’il a eu lieu dans la nuit. Nos smartphones (et à fortiori nos montres connectées) s’actualisent tout seuls. Le souci, c’est quand ça ne fonctionne pas comme prévu. Difficile de savoir d’où cela vient : cela peut très bien être votre appareil, comme le réseau téléphonique. Sans parler des services web qui peuvent aussi rencontrer des problèmes, avec en plus de ça la gestion des fuseaux horaires.

Encore un changement d’heure ! // Source : Canva

Le changement d’heure automatique sur les téléphones est parfait au point de nous faire oublier que l’on change d’heure. Il est parfait, sauf lorsqu’il dysfonctionne. Régler l’heure à la main dans les paramètres n’est pas une bonne idée : dans six mois, lorsqu’il y aura un autre changement d’heure, alors votre téléphone ne se remettra pas à la bonne heure tout seul. Non, il y a mieux : voilà une astuce toute bête.

Comment désactiver et réactiver le réglage automatique de l’heure sur son smartphone

En désactivant le réglage automatique de l’heure, puis en le réactivant, vous forcerez votre appareil à se synchroniser avec la nouvelle heure. Vous pouvez le faire à l’avance pour prévenir d’un éventuel problème, ou le lendemain pour remettre la pendule numérique à l’heure.

Sur iOS

Le réglage automatique de l’iPhone se configure comme ceci :

Rendez-vous dans l’application Réglages ;

; Choisissez Général ;

; Cliquez sur Date et Heure ;

; Désactivez et réactivez le Réglage automatique.

La marche à suivre pour s’assurer que votre iPhone changera bien d’heure tout seul. // Source : Capture d’écran Numerama

Alors, votre iPhone cherchera à se synchroniser à nouveau.

Sur Android

Sur un téléphone Android, la marche à suivre est similaire :

Rendez-vous dans les Paramètres ;

; Allez dans la section Gestion globale ;

; Puis dans Date et heure ;

; Cochez et décocher le paramètre Date et heure automatique.

Le réglage de l’heure automatique sur Android. // Source : Numerama

Même chose que sur iOS : votre smartphone cherchera à se synchroniser à nouveau.

