La nouvelle offre Freebox Ultra permet de bénéficier de plusieurs services de streaming très populaires, comme Netflix et Disney+, sans surcoût. Il y a néanmoins un aspect à prendre en compte : ce sont les formules les moins chères, avec des publicités, qui sont proposées par Free. Pour les supprimer, il faut payer.

Free a dévoilé une toute nouvelle offre le mardi 30 janvier, couplée à une Freebox compatible avec le Wi-Fi 7. Son nom ? Freebox Ultra, le suffixe « ultra » renvoie à l’idée qu’il s’agit d’un abonnement all-inclusive : pour 60 € par mois (50 € la première année), on bénéficie d’un accès à Internet et d’une pléiade de services. On retrouve notamment des plateformes de SVOD, comme Netflix, Prime et Disney+.

Il y a quand même un petit mais. Si Xavier Niel n’a pas manqué de mettre en avant le tarif défiant toute concurrence quand on cumule tout ce que propose Freebox Ultra, il a oublié de préciser un détail important : les options Netflix et Disney+ sont celles avec des publicités (normalement facturées 5,99 € chacune). Ce qui veut dire qu’elles ne sont les meilleures ni pour la qualité d’image, ni pour le confort de visionnage. Car, oui, Disney+ et Netflix font payer la 4K UHD.

Xavier Niel lors de la présentation de Netflix inclus dans l’offre Ultra. // Source : Numerama

Jusqu’à 20 euros par mois en plus

L’abonnement Freebox Ultra intègre les formules Standard avec pub, que ce soit pour Netflix ou Disney+. Elles permettent de profiter de la qualité Full HD et de regarder un programme sur deux écrans simultanément, à condition de se farcir quelques pages de réclame en plein film ou en plein épisode d’une série.

Bien sûr, il sera possible pour les utilisatrices et utilisateurs d’améliorer l’expérience en supprimant les publicités et/ou en passant à la 4K UHD (avec son en Dolby Atmos et quatre écrans en simultané). Cette mise à niveau a un coût, qui consiste à payer la différence entre la formule plus chère désirée et celle de base à 5,99 €.

Voilà combien ça coûte :

Je souhaite passer à Disney+ Standard (sans publicités) : je paierai 3 € en plus par mois (8,99 – 5,99), soit 62,99 euros par mois au total.

Je souhaite passer à Disney+ Premium (4K UHD et sans publicités) : je paierai 6 € en plus par mois (11,99 – 5,99), soit 65,99 euros par mois au total.

Je souhaite passer à Netflix Standard (sans publicités) : je paierai 7,5 € en plus par mois (13,49 – 5,99), soit 67,49 euros par mois au total.

Je souhaite passer à Netflix Premium (4K UHD et sans publicités) : je paierai 14 € en plus par mois (19,99 – 5,99), soit 73,99 euros par mois au total.

Retirer les pubs Retirer les pubs + 4K Netflix + 7,5 euros (67,49 euros) + 14 euros (73,99 euros) Disney+ + 3 euros (62,99 euros) + 6 euros (65,99 euros) Les deux + 10,5 euros (70,49 euros) + 20 euros (79,99 euros)

Dans le cas où vous voulez bénéficier de la meilleure image et du meilleur son proposés sur Netflix et Disney+, il vous en coûtera 80 € par mois. Cette somme correspond aux 60 € à payer pour Freebox Ultra, auxquels s’ajoutent les 20 € d’options de confort. Un surcoût qui tombe à 10,5 € si on cherche simplement à supprimer les publicités. Comme quoi, le tarif affiché en grand sur le site officiel ne dit pas tout.

En comparaison, des bundles comme ceux de myCANAL intègrent directement les offres Standard sans publicités, avec deux écrans en HD. L’écart pour passer à la 4K est donc plus petit.

