[Deal du jour] Au vu du poids des jeux, il est souvent indispensable d’augmenter le stockage des consoles, pour ne pas avoir à supprimer des titres. Pour le Black Friday 2023, les cartes micro SD et les SSD pour Switch, PS5 et Xbox baissent de prix.

Quelles sont les promotions sur ces solutions de stockage pour consoles ?

Pour vos consoles PlayStation 5, Xbox Series X/S et Nintendo Switch, les solutions de stockage proposées par Crucial, Seagate et SanDisk sont à des prix réduits pendant la Black Friday Week :

Le Crucial P5 Plus pour la PS5

Amazon propose une réduction sur le SSD P5 Plus de 1 To de la marque Crucial. Habituellement vendu autour de 80 €, le modèle 1 To avec dissipateur de chaleur intégré est actuellement proposé au prix de 67,99 €.

Le Crucial P5 Plus est un SSD qui, en plus de rajouter 1 To de stockage, permet de lancer des jeux gourmands en ressources avec efficacité et fluidité. Ce SSD de type NVMe est la solution pour rajouter du stockage sur la console de Sony, surtout avec un dissipateur de chaleur intégré, essentiel pour éviter la surchauffe.

SSD Crucial P5 Plus // Source : Montage Numerama

Ses vitesses de lecture séquentielle jusqu’à 6 600 Mo/s et son interface en PCIe 4.0 sont idéales, et raccord avec les recommandations de Sony. Il optimise légèrement ses démarrages, temps de chargements, téléchargements et transferts de fichiers. Pensez bien à installer la dernière version à jour du firmware avant de stocker les titres incontournables de la console de Sony.

Le SSD externe Seagate pour Xbox Series X/S

Le SSD externe Game Drive 2 To de la marque Seagate est habituellement vendu autour de 110 €. Le modèle 2 To est en ce moment proposé sur Amazon au prix de 84,99 €.

Le SSD Seagate Game Drive // Source : Montage Numerama

La carte d’extension Seagate de 2 T permet d’augmenter le stockage des Xbox Series X et Series S. Vous pourrez ajouter les meilleurs jeux disponibles sur Xbox en 2023, sans avoir à supprimer d’autres jeux sur votre console. Ce SSD ne sollicite aucune manipulation pour être installé, contrairement aux SSD internes de la PS5. Vous aurez simplement à le brancher au port USB 3.2 prévu à cet effet.

Les cartes microSD SanDisk pour la Switch

Les cartes microSD SanDisk officielles pour Nintendo Switch existent en plusieurs modèles, de 64 Go à 512 Go de stockage. Le modèle 256 Go est habituellement vendu autour de 35 €. Il est en ce moment au prix de 27,80 € sur Amazon.

MicroSD SanDisk // Source : Montage Numerama

La microSD SanDisk de 256 Go est une carte mémoire parfaitement adaptée à la Nintendo Switch. Elle atteint facilement 100 Mo/s en lecture et jusqu’à 90 Mo/s en écriture, et vous permet de stocker les jeux que vous avez téléchargés, vos sauvegardes, ainsi que vos captures vidéos et photos. La SanDisk est de plus une carte polyvalente qui convient à de nombreux appareils, pour un usage quotidien. Notez que même si vous ne les verrez pas, les microSD SanDisk/Nintendo abordent de jolis visuels.

