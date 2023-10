[Deal du Jour] Le 990 Pro est l’un des derniers modèles de SSD interne de Samsung. Parfaitement adapté à un PC, il est aussi compatible avec la console de Sony, et offre d’excellentes performances et une bonne endurance.

C’est quoi, la promotion sur ce SSD de Samsung ?

Le SSD 990 Pro 1 To de Samsung est habituellement vendu autour de 115 €. Il est en ce moment proposé sur Amazon au prix de 82,36 €. Et si vous avez besoin de beaucoup d’espace de stockage, la version 4 To, normalement vendue 350 €, est actuellement au prix de 246,99 €.

Notez que chaque version de ce SSD est proposé sans dissipateur de chaleur, ou avec un dissipateur déjà inclus. La version 1 To avec dissipateur est au prix de 114 €, au lieu de 130 habituellement.

Vous pouvez aussi consulter notre guide des meilleurs SSD pour votre PlayStation 5, pour voir ce que les autres marques proposent.

C’est quoi, ce SSD interne de Samsung ?

Le 990 Pro fait suite à l’excellent 980 Pro de Samsung, déjà compatible avec la PlayStation 5. Il est adapté aux PC et ordinateurs portables, avec des dimensions de 80 × 22 mm et une épaisseur de 2,3 mm. Il est parfaitement compatible avec la PlayStation 5, selon les recommandations de Sony. Si vous le pouvez, préférer la version avec dissipateur de chaleur intégré, essentiel pour éviter la surchauffe des composants.

Le 990 Pro est doté d’une interface en PCIe 4.0, et offre des débits jusqu’à 7 450 Mo/s en lecture et 6 900 Mo/s en écriture. Dans un PC ou une PS5, il permet en théorie des vitesses de transferts et des téléchargements sensiblement améliorés, y compris avec des fichiers volumineux. Dans les faits, les débits tiennent bon et le 990 Pro maintient une vitesse stable. En plus de rajouter du stockage, les joueuses et les joueurs pourront lancer des jeux gourmands sur PC et console, de manière optimale.

Installer un SSD dans sa PS5 n’est pas compliqué // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Le 990 Pro est-il une bonne affaire à ce prix ?

Même si le prix des SSD a considérablement chuté ces derniers mois, moins de 90 € pour un SSD récent et performant de 1 To, c’est une très bonne affaire. Si vous utilisez votre 990 Pro avec un PC, il redonnera quelques belles années de vie à votre machine. Assurez-vous seulement que la carte mère prend bien en charge les interfaces NVMe PCie 4.0. La console de Sony nécessite quant à elle la dernière version à jour du firmware avant l’installation du SSD interne. Vous pouvez suivre nos conseils pour l’installation du SSD dans votre PS5.

Enfin, Samsung met à disposition le logiciel Samsung Magician, qui vous donne accès à de nombreuses informations sur le 990 Pro. Vous pourrez consulter, entre autres, la température et les performances du SSD.

Pour aller plus loin avec les disques durs

👉 Comment un simple SSD peut redonner vie à votre vieil ordinateur

