[Deal du jour] Apple propose de nombreux accessoires compatibles avec vos iPhone, dont ce chargeur rapide sans fil Magsafe. Il peut recharger rapidement les iPhone grâce à une puissance 15 W. En promotion, c’est un accessoire bien plus intéressant.

C’est quoi, la promotion sur ce chargeur Apple ?

Le chargeur sans fil Magsafe est vendu sur le store d’Apple au prix de 49 €. Il est en ce moment proposé au prix de 37 € sur Amazon la veille du début des Prime Day.

C’est quoi, ce chargeur Apple ?

Ce chargeur d’Apple utilise la technologie Magsafe, qui permet à votre appareil de se clipser au chargeur à l’aide des aimants MagSafe intégrés. Cela assure le meilleur positionnement possible à votre iPhone, pour une recharge optimale. Notez que seuls l’iPhone 12, l’iPhone 13, l’iPhone 14 et les récents iPhone 15 offrent le mécanisme d’alignement magnétique compatible. Au centre des smartphones se trouve en effet un aimant d’alignement pour permettre au chargeur de se positionner parfaitement. Dommage cependant que le câble du chargeur ne fasse qu’un mètre de long.

Le chargeur adopte une forme ronde basique, avec des dimensions de ‎8,23 × 8,23 × 1,83 cm, pour un poids de 39 g. Il est donc compact et léger, et se glisse facilement dans un sac pour se transporter partout. Posé sur un meuble ou bureau, le chargeur Magsafe reste discret en toutes circonstances. Sa conception est bonne, mais les aimants, bien qu’ils se clipsent de manière efficace et satisfaisante, peuvent aisément se détacher de votre smartphone si vous le manipulez.

Le chargeur se positionne bien sur les iPhone à partir du 12 // Source : Apple

Est-ce que ce chargeur vaut le coup en promotion ?

C’est une bonne occasion de vous procurer un chargeur officiel Apple à moindre coût. Le chargeur MagSafe offre une puissance de 15W. Ce n’est certes pas le chargeur le plus rapide sur le marché, et un câble Lightning ou USB-C pour les récents iPhone 15, sera plus rapide pour recharger votre smartphone. Mais si vous n’êtes pas pressé, le chargeur Magsafe est relativement utile. De plus, il prend en charge la recharge sans fil des AirPods Pro, ainsi que la plupart des appareils compatibles avec la charge Qi, smartphones Android compris.

