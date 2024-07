Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le chargeur sans fil à induction Anker est idéal pour celles et ceux qui recherchent un chargeur Magsafe puissant et pratique, et qui prend peu de place dans le sac. Il profite de 20 % de réduction pour les Prime Day.

C’est quoi l’offre sur ce chargeur Anker ?

Le chargeur Pad à induction 15W MagGo de Anker est habituellement vendu 32,99 €. Pour les Prime Day, il est proposé au prix de 23,99 €.

C’est quoi ce pad à induction ?

Ce chargeur à induction MagGo 15W de Anker est compatible MagSafe, et est l’un des premiers chargeurs certifiés Qi2. Il fonctionne avec la gamme des iPhone 15, et jusqu’aux iPhone 12, ainsi qu’avec les AirPods 3, AirPods Pro et AirPods Pro 2. Le pad de forme ronde possède des dimensions très compactes de 60 × 60 × 12 mm pour un poids de seulement 94 g. Le chargeur se glissera donc très facilement dans un petit sac pour vos futures vacances. Notez que le câble USB-C qui accompagne le pad est d’une longueur de 1,5 m.

Pour utiliser le chargeur, rien de plus simple. Vos appareils se fixent simplement sur les aimants du pad afin de se recharger. Le chargeur s’enclenche immédiatement et reste en place, y compris sur les appareils dotés d’étuis magnétiques. Sa coque en aluminium est robuste et optimise la dissipation de la chaleur, ce qui ne l’empêche pas de chauffer légèrement lorsque vous utilisez votre smartphone pendant une charge. Un système de sécurité garantit toutefois une surveillance de la température, afin d’éviter une augmentation de chaleur trop importante et une perte de vitesse.

Vous pouvez tout à fait utiliser votre smartphone pendant qu’il charge // Source : Anker

Est-ce que ce chargeur vaut le coup pour les Prime Day ?

C’est un excellent prix pour un chargeur rapide, et l’un des plus pratiques, surtout si vous possédez de nombreux appareils compatibles Qi2, et pas seulement les iPhone (depuis la génération 12). Il fonctionne avec les smartphones Android compatibles Qi, à condition d’ajouter une coque compatible, mais il faudra malheureusement se passer de la charge la plus rapide.

Concernant la vitesse de charge avec un iPhone, comptez environ 2 h pour remplir la batterie d’un iPhone 15 à 100 %.

