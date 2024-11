Lecture Zen Résumer l'article

L’état-major de Meta, entreprise qui contrôle Facebook, Instagram et WhatsApp, a pris conscience du risque que fait courir Bluesky. Son propre service, Threads, est désormais challengé par un adversaire inattendu. Ce qui oblige le groupe à revoir ses plans.

Longtemps attendue par celles et ceux qui en ont assez de X (Twitter), la percée de Bluesky semble être enfin arrivée. Depuis plusieurs semaines, le réseau social enregistre une importante vague d’inscriptions de la part des internautes qui ne veulent plus fréquenter la plateforme contrôlée par Elon Musk. Mais cela fait un inquiet : Meta.

La maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp a voulu se lancer, elle aussi, dans le petit monde du « microblogage » en lançant son propre rival : Threads. Au départ, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Le service a fait un très bon démarrage, grâce à l’immense force de frappe de son écosystème et d’une infrastructure déjà en place.

Mais depuis, Threads s’est quelque peu reposé sur ses lauriers et n’a pas nécessairement prêté attention aux demandes de sa communauté. Un cas de figure illustre ce manque de considération : son algorithme de base laisse finalement assez peu de place aux contenus partagés par les personnes que l’on suit, au profit de publications tierces, virales et d’actualité.

L’état-major de Meta/Threads prend conscience du danger

Aujourd’hui, cet immobilisme est perçu comme un frein. En tout cas, dans l’état-major de Meta, on considère effectivement que les orientations faites dans la manière d’afficher les messages dans le flux sont un problème. Deux prises de parole récentes vont dans ce sens, qui viennent de deux des plus hautes autorités de Meta.

La plus ancienne est celle d’Adam Mosseri, le patron d’Instagram. Dans un message paru le 21 novembre 2024, il écrivait que Threads rééquilibre la façon dont le classement des contenus est opéré « pour donner la priorité au contenu des personnes que vous suivez ». Ainsi, « moins de contenu sera recommandé par les comptes que vous ne suivez pas ».

Quant à la plus récente, elle est sortie le 26 novembre et vient de Mark Zuckerberg lui-même, le fondateur de Facebook. « Test de l’option permettant de choisir n’importe quel flux — Pour vous, suivant ou personnalisé — comme flux par défaut. Cette option est également plus visible dans l’application. »

Cette double prise de parole, qui concerne la même façon de gérer le flux d’actualité, et la manière d’accéder aux réglages, ne survient évidemment pas à n’importe quel moment. Elle a lieu durant l’ascension de Bluesky (qui a été en partie remise en question par Adam Mosseri, en désaccord avec les récents chiffres qui ont circulé).

Adam Mosseri, qui pilote aussi le projet Threads dans Meta, réagissait à une étude de l’entreprise Similarweb, datée du 18 novembre. Il y est avancé que Threads n’a plus qu’une courte avance sur Bluesky en matière de nombre d’utilisateurs actifs quotidiens. D’autres mesures suggèrent que Bluesky a ponctuellement doublé Threads.

Au-delà de la bataille de chiffres, Bluesky constitue désormais un rival qu’il convient de prendre au sérieux. Ce challenger inattendu à ce niveau est en tout cas, du point de vue de l’internaute, tout à fait bénéfique. Elle oblige les autres acteurs à penser contre eux-mêmes et à remettre en cause certaines orientations. Ou, du moins, à laisser plus de choix aux gens.

